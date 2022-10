Gelingt UHC Stockerau eine Sensation?

Werbung

Für den UHC Müllner Bau Stockerau findet am Samstag (Anwurf um 15 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) das Herbst-Highlight statt: die beiden Spiele in der zweiten Runde des EHF European Cups gegen Benfica Lissabon. Dabei sind die Lenaustädter in der portugiesischen Hauptstadt krasser Außenseiter.

„Wir haben keine Chance, aber diese wollen wir nutzen“, stellt Coach Moshe Halperin klar. Benfica gilt als einer der Favoriten auf den Gewinn des Europapokals und hat eine Top-Mannschaft aufgebaut, die regierender Meister und Pokalsieger in Portugal ist. Ihr Kader besteht aus Spielern der portugiesischen Nationalmannschaft, ergänzt durch einige Verstärkungsspieler aus Brasilien, der Ukraine, Estland und Angola – eine Mannschaft mit einer Durchschnittsgröße von 1,80 Metern und einem Handballniveau, das mit den Mannschaften der European League, dem nächsthöheren EC-Bewerb, vergleichbar ist.

Beide Spiele finden in Lissabon statt

Wie wollen Halperin und Co. überraschen? „Wir werden versuchen, eine offensive Verteidigung zu spielen“, verriet der Trainer die Taktik. „Wir werden versuchen, im ersten Spiel zu überraschen und Benfica nicht erlauben, ihr schnelles Spiel zu spielen. Und für uns ist es wichtig, als geschlossenes Team aufzutreten.“

Einziger Wermutstropfen für die Fans zu Hause ist, dass es kein Heimspiel geben wird, weil sich die beiden Vereine geeinigt haben, aufgrund der Reisekosten beide Spiele in Lissabon auszutragen. „Natürlich schade, aber wir sind dafür entschädigt worden und haben als Verein die beste Entscheidung getroffen“, erklärt Halperin. Dennoch können es die Mädels kaum erwarten: „Wir wollen Österreich auf dieser internationalen Bühne würdig vertreten.“