Nach der Heimpleite gegen die Union St. Pölten wartet auf die Union Sparkasse Korneuburg am Samstag der erste Härtetest: das Weinviertel-Derby gegen den UHC Hollabrunn – in einer lautstarken und sicher wieder emotional aufgeheizten Franz Guggenberger-Sporthalle. Wer im Vorteil ist, weiß die NÖN im großen Vergleich der Mannschaftsteile. Auf dem Papier haben die Hollabrunner leichte Vorteile ...

Tor

Hollabrunns Thomas Spörk und Matthias Meleschnig haben in der Vorsaison bewiesen, dass sie zum Besten zählen, was die Bundesliga zu bieten hat. Auf der anderen Seite machte Kor neuburgs Marc Muhm einen weiteren Schritt vorwärts, war ebenfalls ein Leistungsträger seiner Mannen. Mit Johannes Gross scharrt ein Top-Talent in den Startlöchern.

NÖN-Urteil: Vorteil UHC Hollabrunn.

Deckung

Diese zählt nicht unbedingt zu den größten Stärken des Vizemeisters, allerdings nur im Vergleich zu den restlichen Mannschaftsteilen. Für die Gastgeber wäre es ein Plus, dass Le gionär Michal Fazik in der Defensive den Ton angibt, doch er verletzte sich unter der Woche im Training.

NÖN-Urteil: Unentschieden.

Aufbau

Ein stärkeres Trio als Alen Markovic/Alen Kljajic/Kristof Gal wird man in der zweithöchsten Spielklasse vergeblich suchen. Die Korneuburger versuchen im Gegenzug, sich mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit und Eingespieltheit dagegenzustellen, spielen die meisten ihrer Akteure doch schon seit Jugendjahren zusammen.

NÖN-Urteil: Vorteil UHC Hollabrunn.

Flügel

Während auf der einen Seite Sebastian Burger zur Crème de la Crème der Liga zählt, muss auf der anderen Seite Franz Fidesser in die großen Fußstapfen von Ex-Kapitän Oliver Graninger treten.

Bei der Union sind der wurfgewaltige Legionär Anton Kasagranda und Youngster Pa trick Dietrich eine Bank.

NÖN-Urteil: Unentschieden.

Kreis

Mit Goran Vuksa und Neuzugang Maximilian Wagner ist Hollabrunn doppelt (stark) aufgestellt, während die Last beim Halbfinalisten auf den Schultern des konstanten, aber nicht jünger werdenden Juraj Stepa novsky liegt.

NÖN-Urteil: Vorteil UHC Hollabrunn.