Goldenes Ende einer „goldenen Generation“?

Werbung

Kapitän Julian Schafler, die Bachofner-Brüder Andreas und Sebastian, die Rückkehrer Aron Tomann und Leonard Schafler – sie alle zählen zu jener erfolgreichen Korneuburger Generation, welche den Bundesliga-Aufstieg schaffte und seit Jahren vorne mitspielt.

Die Krönung wäre wohl der Meistertitel, wenngleich der Aufstieg für die Bezirkshauptstädter ohnehin nicht in Frage kommt. Dennoch: So groß wie heuer waren die Chancen schon lange nicht mehr, den ganz großen Wurf zu schaffen. Wir haben alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Play-off-Start:

Wie wird gespielt?

Die Top vier aus dem Grunddurchgang Süd/Ost, Leoben, Hollabrunn, Graz und eben Korneuburg, treffen auf die Top zwei Nord/West. Insgesamt sechs Mannschaften spielen in Hin- und Rückrunde in zehn Spielen den Meister und Aufsteiger in die höchste Spielklasse aus. Bonuspunkte gibt es keine.

Wie stark sind die Neuen?

Medalp Handball Tirol präsentierte sich bei seiner Rückkehr in den heimischen Meisterschaftsbetrieb (die Innsbrucker spielten in den vergangenen Jahren im benachbarten Ausland) makellos – 16 Spiele, 16 Siege, Punktemaximum und souverän Platz eins. Der zweite West-Verein, der SK Keplinger Traun, ist dagegen der große Außenseiter und wohl das schwächste Team im APO.

Wer ist der Favorit?

Ganz klar die SU Leoben. Dahinter wird es wahrscheinlich ein Hauen und Stechen werden, da Korneuburg, Graz, Tirol und Hollabrunn auf Augenhöhe agieren werden. Auf der anderen Seite hat die Union heuer bereits bewie- sen, dass man selbst Leoben ebenbürtig ist. Anders formuliert: Die Steirer sind zwar Aufstiegsfavorit Nummer eins, der Rest hat aber durchaus Potenzial, Vytas Ziura und Co. zu fordern.

Welches Ziel hat Korneuburg?

Für Sektionsleiter Matthias Keusch stellt sich ein Problem: „Wollen wir alles für den Titel reinhauen oder auch vermehrt auf den Einsatz der jungen Nachwuchsspieler setzen, um für die Zukunft gerüstet zu sein?“ Keusch gibt schmunzelnd gleich selbst eine Antwort: „Es wird wahrscheinlich ein bisschen von beidem sein, eine klassische österreichische Lösung halt.“ So oder so, bis zum Ende soll um Platz eins mitgespielt werden.

Wer wartet zum Auftakt?

Es könnte kaum besser sein, wartet doch am Freitag das Derby zu Hause gegen Hollabrunn. Warum freitags? Weil die Franz-Guggenberger-Sporthalle am Samstag schon für eine andere Veranstaltung reserviert war. Mitte Februar gab es im Grunddurchgang einen 24:22-Auswärtserfolg der Hollabrunner, allerdings in einer emotionalen und engen Partie, was auch diesmal erwartet werden darf. „Revanche ist angesagt“, so Keusch.

Wie lief die letzte Vorbereitungswoche?

Im Nachtragsspiel gegen die Fivers Margareten II, welches quasi als finales Play-off- Testspiel genutzt wurde, verloren die Mannen von Coach Alexander Luzyanin knapp mit 31:32. Allerdings fehlten zahlreiche Stammspieler wie Tormann Thomas Spörk, Aron Tomann oder Patrick Dietrich.