Graz war zu Stockerau gastfreundlich, Wiener Gäste aber nicht

Werbung

UHC Stockerau

Die UHC-Damen traten am Samstag die Reise in die Steiermark an. Gegen HIB Handball Graz fanden sie von Beginn an gut ins Spiel und konnten sich rasch einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Nach sieben Minuten führten sie bereits mit 6:3. Ausschlaggebend dafür war vor allem die gute Deckungsarbeit und die Abwehr von Torfrau Mateja Serafimova, die einige Torchancen der Grazerinnen verhindern konnte. Zur Halbzeit stand es daher 15:12 für den UHC Stockerau.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Stockerauerinnen das Spiel zunächst fest in der Hand. Sie bauten ihren Vorsprung kontinuierlich weiter aus, nach einer Drei viertelstunde war er bereits auf sechs Tore angewachsen. Danach schlichen sich im Stockerauer Spiel allerdings immer häufiger Unachtsamkeiten und Fehler ein. Gepaart mit einigen Zwei-Minuten-Strafen verkürzte Graz den Rückstand, kam immer näher heran und erzielte in der letzten Spielminute den Anschlusstreffer. Für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr – 23:22.

„In den ersten 30 Minuten haben wir sehr konzentriert gespielt. Danach sind wir zu hektisch geworden und haben viele Zeitstrafen kassiert. Am Ende bin ich mit den zwei Punkten zufrieden“, fasste Trainer Moshe Halperin zusammen.

Union Korneuburg Damen

Für Korneuburgs Handballerinnen stand indes ein Heimspiel gegen die klar favorisierten MGA Fivers, Tabellendritte der WHA Meisterliga, auf dem Programm. Erschwerend kam dazu, dass Korneuburg mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte. Dennoch begann die Mannschaft von Bernhard Doppler, dem Interimstrainer (Anm.: Trainerstory siehe rechts daneben) gut in die Partie und lag rasch 2:0 in Führung. Erst im zweiten Teil der ersten Spielhälfte konnten die Wienerinnen ihre Klasse ausspielen, zwangen die Korneuburgerinnen zu Fehlwürfen und erarbeiteten sich einen Drei-Tore-Vorsprung. Zur Pause stand es daher 10:13 aus Korneuburger Sicht.

Ähnlich ging es in der zweiten Halbzeit weiter und die MGA Fivers bauten ihren Vorsprung kontinuierlich auf bis zu acht Tore aus. In der letzten Viertelstunde konnten die Korneuburgerinnen die Partie mit viel Kampfgeist aber wieder offener gestalten, mit den Favoritinnen mithalten und den Rückstand etwas verkürzen. Doppler gab dabei auch fast allen Kaderspielerinnen Einsatzzeiten. So konnten auch junge Spielerinnen wichtige Spielpraxis sammeln. Am Ende mussten sich die Weinviertler innen – vor den Augen von Manfred Doesch vom neuen Hauptsponsor Heinekingmedia – dann doch klar mit 23:28 geschlagen geben.