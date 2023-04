Gyetko oder das Beste aus drei Welten

Werbung

Marietta Gyetko steht bei den Handball-Damen der Union Korneuburg unter Vertrag. Darüber hinaus ist sie als Trainerin im Handball und Schach sowie als Künstlerin tätig. Richtig gehört: Handball, Kunst und Schach. Aber wie geht das alles auf einmal?

Gyetko beweist, dass es funktionieren kann. Beginnen wir beim Handball: Seit dieser Saison steht die gebürtige Ungarin bei den Handballerinnen in Korneuburg unter Vertrag; zuvor spielte sie für den UHC Eggenburg, in der vergangenen Saison WHA-Meisterliga-Absteiger. Mittlerweile ist die 25-Jährige, die als Kind von Ungarn ins Sportinternat in der Südstadt wechselte, fester Bestandteil und Leistungsträgerin der Korneuburger Mannschaft.

Doch Gyetko ist nicht nur selbst als Spielerin aktiv, sie ist in Eggenburg, wo sie lebt und als Webdesignerin arbeitet, auch als Trainerin engagiert. Gemeinsam mit Anna Schuhäker, die seit dieser Saison ebenfalls in Korneuburg unter Vertrag steht, trainiert das Multitalent die weibliche Unter-12, U13 und U16. Knapp 60 Kilometer pro Strecke legen die beiden daher beinahe täglich zurück. „Wir pendeln von einer Halle in die andere. So schauen unsere Nachmittage immer aus“, erklärte Gyetko. Seit einiger Zeit hat es ihr aber auch die Kunst angetan. Immer schon hat

Gyetko Freude am Zeichnen gehabt, während der Corona-Pandemie entdeckte sie die Kunst schließlich für sich. „Es ist ein super Ausgleich zum Sport. Da gibt es keine Regeln, wie beim Handball zum Beispiel. Die zwei Welten zu kombinieren, ist auch sehr cool“, meinte sie.

Zu den Kunden zählen Promis wie Ivona Dadic

Ihren Stil beschreibt sie folgendermaßen: „Ich arbeite mit Techniken, die sonst nicht so viele Leute verwenden. Ich versuche, unterschiedliche Arten von Kunst miteinander zu verbinden und Collage-artig, aber trotzdem gesprüht und gemalt etwas Eigenes zu kreieren.“ Mittlerweile war die 25-Jährige bereits an mehreren Ausstellungen beteiligt und bekommt laufend neue Aufträge. Auch prominente Persönlichkeiten aus dem Sport, darunter die Leichtathletinnen Ivona Dadic und Victoria Hudson, zählten bereits zu ihren Kunden.

So viel Zeit in die Kunst investieren, wie sie gerne würde, kann sie aber nicht: „Ich sage schon sehr vieles ab, weil sich mit Handball momentan kaum etwas ausgeht.“

Damit fehlt nur noch Schach: Vor allem in der Volksschule und der Unterstufe in Ungarn entwickelte Gyetko ihre Leidenschaft dafür. Mittlerweile fehlt ihr zwar die Zeit, um selbst zu spielen, ihr Können gibt sie aber wöchentlich im Schachunterricht an Schulen weiter.

Zum Drüberstreuen entschied sie im vergangenen Sommer außerdem das Internationale Schach-Tennis-Masters in Wien, einen Kombinations-Bewerb aus Tennis und Schach, für sich. Also ein bisschen was geht noch bei Gyetko, oder anders formuliert: Fad wird ihr nicht ...