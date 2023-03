„Haben eine Chance“

Werbung

Sie war eine der beiden Lokalmatadorinnen bei den beiden Länderspielen Österreichs gegen Brasilien in Stockerau. Die Rede ist von Shooting-Star Johanna Reichert, die – übrigens genauso wie Johanna Schindler – aus Korneuburg stammt. In beiden Spielen trug sich die 21-Jährige in die Torschützenliste ein. Sie sorgte aber beim ersten Test am Donnerstag auch für einen Schreckmoment, als sie das Ende des Spiels nicht mehr miterlebte. Zu diesem Zeitpunkt war Reichert bereits auf ihrem Hotelzimmer, sie klagte vor der Pause über Kopfschmerzen und bekam keine Luft. „Anzeichen einer Grippe“, befürchtete Teamchef Herbert Müller. Das sollte sich nicht bewahrheiten – am Samstag war die Korneuburgerin wieder mit von der Partie und traf einmal.

In den vergangenen Wochen zeigte Reichert beim Thüringer HC in der deutschen Bundesliga wie auch in der EHF European League auf, sie zählte stets zu den Leistungsträgerinnen. Im Interview spricht die gebürtige Weinviertlerin über ihren Bandscheibenvorfall, die Ziele im Europacup, das WM-Play-off und die Heim-EURO 2024.

NÖN: Sie sind in Korneuburg aufgewachsen. War das Doppel gegen Brasilien da ein wenig ein Heimspiel?

Johanna Reichert: „Prinzipiell ist es immer cool, daheim zu spielen und vor allem für Österreich. Das ist nochmals ein anderes Gefühl als im Verein. Korneuburg ist nicht weit weg von Stockerau, deshalb hat es mich gefreut, dass so viele Fans von mir da waren, um uns zu unterstützen.“

Im April steht jetzt das WM-Play-off gegen Spanien an. Wie sehen Sie die Chancen auf eine neuerliche WM-Teilnahme?

Reichert: „Wir haben mit Spanien ein superschweres Los gezogen. Aber ich denke, wenn wir in die beiden Spiele alles reinstecken, was wir haben, haben wir eine Chance. Es wird definitiv eine schwere Aufgabe.“

Auf europäischer Ebene fokussiert sich bereits alles auf unsere Heim-EURO im Dezember 2024. Wie viel denken Sie darüber bereits nach und was ist aus heutiger Sicht für Österreich bei diesem Heim-Turnier möglich?

Reichert: „Die Heim-EURO war und ist mit ein Grund, warum ich den Weg ins Ausland gesucht habe. Ich will dort bestmöglich performen, deshalb will ich mich stetig weiterentwickeln. Natürlich denkt man viel darüber nach. Jeder Nationalteam-Lehrgang ist bereits eine Vorbereitung darauf. Die Vorfreude ist riesig, da man nicht jedes Jahr die Chance hat, eine EURO zu spielen, und schon gar nicht zu Hause. Ich denke, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt und alle gesund bleiben, können wir einiges erreichen.“

Zum Thema Gesundheit: Im Herbst 2021 wurde bei Ihnen ein doppelter Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Wie geht es Ihnen mittlerweile?

Reichert: „Meinem Rücken geht es zum Glück sehr gut. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht machen kann und vielleicht auch nie mehr machen kann, aber das ist okay. Kurz nach Jahreswechsel habe ich mir beim Krafttraining nochmals den Nerv bei einer Kniebeuge gequetscht. Eine zweiwöchige Pause war nötig, seither ist aber alles perfekt und ich bin schmerzfrei.“

23 Tore in der Liga, 24 in der European League – wie fühlen Sie sich? Ist dies der Beleg, dass Sie längst wieder bei 100 Prozent sind?

Reichert: „Ich bin nicht gut in die Saison gestartet, hatte dann ein wenig ein Tief. Die Dinge haben nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Seit dem Jahreswechsel und der zweiwöchigen Verletzungspause habe ich wieder so richtig Spaß am Handball bekommen. Seither läuft es wieder. Vielleicht war diese Pause gut für Kopf und Körper.“

Graz ist Schauplatz des EHF European League Finals, bei dem Halbfinale und Finale ausgetragen werden. Ist der Titel das große Saisonziel?

Reichert: „Es ist auf jeden Fall unser Ziel, ins Final Four zu kommen. Es würde mich wahnsinnig freuen, in Graz zu spielen. Familie und Freunde würden alle kommen. Jetzt heißt es erstmal, im Viertelfinale gegen Sola HK aus Norwegen zu bestehen. Die Spiele werden nicht leichter, aber die Finals sind ein großes Mannschaftsziel und jede gibt alles dafür.“