Korneuburger siegten in Nervenschlacht

Korneuburg führte den Großteil des Aufeinandertreffens mit Koppensteiner WAT Fünfhaus, dennoch stand es 30 Sekunden vor Schluss Unentschieden. Mit einer Parade und zwei schnellen Toren sicherte sich die Union aber noch die Punkte und wird die Saison auf einem der ersten beiden Plätze in der Tabelle beenden.

Zum Spiel: Die ersten zehn Spielminuten startete der Hausherr wie aus der Pistole geschossen, schnell stand es 4:1. Nach und nach fanden die Wiener aber besser in die Partie und Korneuburg agierte in der Abwehr nicht mehr so geschlossen wie zuvor. Nach 18 Minuten betrug der Abstand weiterhin drei Tore (8:5), doch man merkte, dass sich beide Seiten schwertaten zum Torerfolg zu kommen. Auf Korneuburger Seite warLeonard Schafler die Garantie für Tore. In der 25. Minute kamen die Wiener wieder näher heran, Viktor Dudic verkürzte zum 10:9. Bis zur Pause schaffte die Union wieder einen zwei Tore Vorsprung herauszuspielen, mit 14:12 wurden die Seiten gewechselt.

Goalie hielt und traf selbst ins leere Tor

Fünfhaus-Trainer Mario Sauschlager fand in der Halbzeit wohl die richtigen Worte, seine Männer konnten innerhalb weniger Minuten das Spiel drehen (34. min, 15:16). Korneuburgs Trainer Andi Czech sah sich gezwungen ein frühes Timeout zu nehmen. Ab diesem Zeitpunkt waren die Heimherren wieder die tonangebende Mannschaft und gingen in Führung. Bis zum Ende blieb es aber ein heißer Tanz, Fünfhaus kam immer wieder heran, dennoch blieb Korneuburg stets in Führung. Bis zur letzten Minute, als Fünfhaus 19 Sekunden vor Schluss zum 26:26 ausglich. Korneuburgs Mathias Weinhappl war allerdings blitzschnell und traf direkt von der Auflage in das leere Wiener Tor. Die Wiener warfen noch einmal aus Verzweiflung, Lukas Maislinger entschärfte und traf nun seinerseits direkt in die leere Hütte. Endstand 28:26!