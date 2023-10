Handballerinnen mit durchwachsener Leistung

UHC Müllner Bau Stockerau

Die Damen des UHC Stockerau spielten am Samstag zu Hause gegen HIB Handball Graz. Der Beginn verlief dabei für beide Seiten holprig. Zwar gelang den Stockerauerinnen der erste Treffer der Partie, auf das zweite Tor warteten sie allerdings ganze zehn Minuten lang. Nach einer Viertelstunde glichen sie zum 4:4 aus. Doch auch im weiteren Spielverlauf liefen sie immer einem Rückstand hinterher, zur Pause stand es 12:13 aus Stockerauer Sicht.

In der zweiten Spielhälfte gelang den UHC-Damen dann ein etwas besserer Zugriff in der Deckung und sie übernahmen die Führung. Dennoch war nach wie vor eine gewisse Verunsicherung spürbar, musste das Team doch den Ausfall von Stefanie Schalko kompensieren. Als die am Samstag groß aufspielende Diana Michálková in der 52. Minute zum 23:21 traf, war die Hoffnung auf einen Heimsieg aber groß.

Allerdings wiederholte sich dann das Bild des Spielbeginns und den Stockerauerinnen gelang in den letzten acht Minuten kein Treffer mehr. Die Grazerinnen spielten hingegen entschlossen und druckvoll weiter, glichen aus und erzielten in der letzten Minute den Siegtreffer zum 24:23. Nach dem Spiel meinte Jürgen Tomek, Vorstandsvorsitzender und sportlicher Leiter des UHC Stockerau: „Der Plan war ein ganz anderer. Augenscheinlich war die Mannschaft verunsichert und es fehlte einerseits der Glaube an das eigene Können. Andererseits: Wenn du in einem WHA-Match in Summe 18 Minuten keine Tore wirfst, dann gilt es ausführlich zu analysieren und zu hinterfragen. Gratulation an die Grazerinnen! Es war ein Sieg des Willens.“

Einen positiven Aspekt hatte die Partie aber dennoch: Eigenbauspielerin Maria-Elena Lauermann feierte ihr Comeback und konnte sich gleich mit drei Toren in die Torschützenliste eintragen.

U. heinekingmedia Korneuburg

Die Korneuburger Handballerinnen traten am Samstag die Reise nach Bruck/Mur an. Gegen die BT Füchse war der Spielverlauf von Beginn an durchwachsen: Keines der Teams konnte sich in der ersten Halbzeit nennenswert absetzen und die Führung wechselte hin und her. Vor allem die Chancenverwertung der Korneuburgerinnen ließ zu wünschen übrig. Zur Pause stand es dann 12:12.

Ein wenig besser, aber im Großen und Ganzen ähnlich, verlief dann Hälfte zwei. Zehn Minuten vor Schluss lag die Korneuburger Mannschaft mit zwei Toren im Rückstand, arbeitete sich aber wieder heran und konnte zwei Minuten vor Schluss sogar mit zwei Toren in Führung gehen. Anstatt die restliche Zeit allerdings ruhig zu Ende zu spielen, waren die Angriffe überhastet und nervös.

So glichen die Steirerinnen kurz vor Spielende noch einmal aus und die Partie endete mit einem 24:24-Unentschieden. „Schlussendlich war das 24:24 wohl ein faires Ergebnis, wenngleich durch konsequentere Angriffsleistung wesentlich mehr drin gewesen wäre“, meinten die Korneuburger Verantwortlichen.