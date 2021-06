Ein Jubiläum jagt das andere in Stockerau – zumindest aus sportlicher Sicht. Heuer jährt sich ja nicht nur der ÖFB-Pokalsieg der Fußballer des SV Stockerau sondern auch der Meistertitel des UHC Stockerau in der Staatsliga.

Handball-Österreich blickte am 17. Mai 1986 ganz erstaunt in die Sporthalle Alte Au, wo die Lenaustädter ein Stück Sportgeschichte schrieben. Erstmals in der Geschichte wurde der Aufsteiger in die höchste Spielklasse gleich im ersten Jahr Staatsmeister.

Damals drängten sich über 1.200 Zuschauer in der Halle, welche aus allen Nähten platzte und von der Polizei dann auch behördlich geschlossen werden musste, weil immer mehr Menschen kamen.

„Mein Vater ist an der Kassa gesessen und die Leute haben ihm einfach Hunderter hingeworfen, weil sie rein wollten. Jeder wollte dabei sein, ein Wahnsinn“, erinnert sich Johannes Fürst, der Kapitän der Stockerauer Meistermannschaft. Kein Wunder, war es doch ein Herzschlagfinale, in dem drei Vereine noch Chancen auf den Titel hatten. Stockerau führte punktegleich mit dem Vorjahreschampion ATSE Graz, einen Punkt dahinter lauerte der HC Köflach.

Herzschlagfinale in der letzten Runde

Und alle, die dabei waren, sollte ihr Kommen nicht bereuen: Mit einem 19:18-Sieg im direkten Duell gegen Graz war das Wunder perfekt. Herausragend gegen die Steirer waren Torjäger Zbigniew Gawlik und das Torhüterduo Fürst/Wolfgang Kaindl.

Der Jubel kannte keine Grenzen. Eine Sektdusche nach der anderen gab es für die Stockerauer Meistermannschaft. Auch der heutige sport liche Leiter der WHA-Mannschaft, Wolfgang Kaindl (r.), war als Leistungs träger dabei. privat, privat

Bei einem Siebenmeter des Grazer Stars Sandor Vass behielt Fürst beispielsweise die Nerven und entschärfte diesen: „Daran werde ich mich ein Leben lang erinnern.“ Der anschließende Jubel in der Sporthalle kannte keine Grenzen: Sekt für die Spieler, Freibier für alle Fans und als die Meisterschaftsmedaillen und der Pokal übergeben wurden, herrschte nur mehr Glückseligkeit pur. Was das Erfolgsgeheimnis war, brachte Aufbau Wolfgang Braun schon damals im NÖN-Gespräch auf den Punkt: „Unsere drei Pluspunkte waren das Superpublikum, unsere gute Kameradschaft und unser Kampfgeist.“

Cordon Bleu und Bier als Erfolgsformel

Ein Punkt fehlt Fürst noch bei dieser Aufzählung: die Lockerheit. „Wir hatten keinerlei Druck und sind so relativ entspannt losgestartet, und Woche für Woche hat sich dann herausgestellt, dass wir ganz oben mitspielen können“, erinnert sich Fürst.

Ein Hauptgrund für diesen Erfolg war aber auch Spielertrainer Heinz Hausmann, der die Kulinarik zu einer Teambuilding-Maßnahme machte. So gab es nach jedem Auswärtsspiel bei der Heimfahrt noch einen Zwischenstopp mit Cordon Bleu und Bier. „Da haben wir schon vorsorglich anrufen müssen, dass da eine Horde Sportler mit großem Hunger und Durst kommt (lacht)“, so Fürst launig.

Zudem gab es vor jedem Spiel – und zwar immer am Donnerstag – ein Treffen auf der legendären Kegelbahn des Ex-Fußballinternationalen Friedrich „Fritz“ Cejka in Korneuburg. Dort bat Hausmann seine Spieler immer um ihre Einschätzung zum jeweiligen Gegner. Das baute er dann in die Mannschaftsbesprechung ein, was Fürst bis heute für einen schlauen Schachzug hält.

Wie groß das Interesse am Erfolgslauf der Stockerauer anno dazumal war, beweist die Tat sache, dass der ORF oft vorbeischaute und auch in überregionalen Medien großflächig berichtet wurde. Dennoch blieben die Stockerauer Helden auch nach dem Titel bescheiden. In den Saisons darauf gab es zwar keine Titel mehr, aber man spielte man regelmäßig um die Spitzenplätze mit – unvergessliche Europokalerfahrungen inklusive. So musste man gleich im Herbst 1986 gegen das tschechoslowakische Spitzenteam Dukla Prag ran, wenige Jahre zuvor noch Europacupsieger. Trotz der zwei zu erwarteten Niederlagen (22:30, 22:31) verkauften sich die Weinviertler teuer.

Kein Papst, dafür ein Wiedersehen

Fürst hatte Jahre später noch ein unglaubliches Erlebnis in Reminiszenz an diese beiden Spiele, und zwar, als er in seiner Funktion als Nachwuchstrainer mit seinen Mädels in Rom war. Dort wollte man in den Papstpalast, aber da der UHC-Goalie nur kurze Hosen anhatte, wurde er nicht reingelassen. Deshalb wartete er beim vatikanischen Postamt: „Dort wurde ich von jemandem angesprochen, der zu mir sagte: ‚Ich dich kennen. Du Handballer aus Stockerau.‘ Tja, es war ein Spieler von damals, da hat es mir die Gänsehaut aufgestellt.“

Diese hält bei allen Spielern bis heute an, vor allem bei den regelmäßigen Treffen. Ursprünglich sah man sich alle fünf Jahre, ehe man vor einiger Zeit dazu überging, sich einmal jährlich zu treffen. „Weil wir bemerkt haben, dass schon einige unserer Gegenspieler von damals verstorben sind. Da merkt man, dass man alt wird“, so Fürst. Aber egal ob ein oder fünf Jahre, immer wenn sich die Meister von 1986 wiedersehen, fühlt es sich laut Fürst an, „als ob wir erst gestern in der Kabine zusammengesessen sind“. Das nächste Treffen ist für September geplant. Zum Essen gibt es dann, erraten, Cordon Bleu ...