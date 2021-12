Ines Rein Lorenzale trotz Operation für den ORF im Einsatz

Die Strecke von ihrer Wiener Wohnung auf den Küniglberg im 13. Wiener Gemeindebezirk kennt Stockeraus Linksaußen Ines Rein-Lorenzale mittlerweile im Schlaf. Sie ist derzeit als Expertin für den ORF tätig, kommentiert jedes Spiel der österreichischen Frauennationalmannschaft bei der WM in Spanien vom ORF-Zentrum aus.

NÖN: Ines Rein Lorenzale – Ihr Name allein verrät schon, dass Sie spanische Wurzeln haben. Wie kommt’s?

Ines Rein Lorenzale: Mein Papa ist aus Malaga. Meine Mama hat dort einen Austausch gemacht und mein Papa hat ihr das Surfen beigebracht. Kurzfassung: So komme ich zu meinem spanischen Namen (lacht).

Aktuell läuft die Handball-WM der Damen in Spanien, mit österreichischer Beteiligung und mit Ihnen für den ORF im Einsatz. Wie sind Sie Expertin geworden? Nehmen Sie uns bitte ein wenig mit in Ihre Gefühlswelt ...

Rein Lorenzale: Bei den Männern gibt es das ja schon ziemlich lange. Soviel ich weiß, gab es mehrere Kandidaten für diese Stelle, der ORF wollte mich und hat angefragt. Ich hab dann im Sommer einen Anruf von Bernd Rabenseifner (Generalsekretär des ÖHB, Anm.) bekommen und meine erste Frage war: „Was ist das?“ Eine Vo raussetzung war zum Beispiel, dass man schon einmal im Nationalteam gespielt hat. Im August gab es dann ein Supercup-Spiel des Nationalteams, und das war quasi die Generalprobe – die ist gut gelaufen. Nationalteamspiele darf ich kommentieren, auf Klubebene international, mit österreichischer Beteiligung, geht das nicht – weil es da aufgrund meines Jobs zu Interessenkonflikten kommen könnte (Rein Lorenzale ist für die EHF, die Europäische Handballföderation, tätig. Diese ist der Dachverband für den Handball in Europa, Anm). Ich muss sagen, es macht echt Spaß, ich hab echt schon viele neue Leute kennengelernt.

Wie geht es nach der WM weiter? Wie sieht es vertraglich aus?

Rein Lorenzale: Ich gehe davon aus, wenn es gut läuft, dass es dann weitergeht.

Wie sehen Sie das Nationalteam aktuell?

Rein Lorenzale: Naja, das ist nicht die Mannschaft, mit der wir uns qualifiziert haben. Es war ursprünglich ein Sechzehner-Kader und mittlerweile sind nur noch neun davon übrig. Alle anderen sind mit positiven Corona-Tests weggefallen. Jedesmal, wenn sie getestet haben, ist immer mindestens eine Spielerin dazugekommen. Da fehlen wirklich sehr, sehr wichtige Spielerinnen.

Im Duell mit Spanien waren Sie ein wenig im Zwiespalt, oder?

Rein Lorenzale: Spanien ist einfach gut, sie sind Vizeweltmeister. Bei mir ist es 70:30 für Österreich, weil ich das alles mit den Mädels miterlebe. Ich hab jeden Tag Kontakt mit ihnen. Ich hoffe natürlich, dass Spanien sehr weit kommt, aber ich lebe es derzeit einfach viel mehr mit Österreich, aufgrund der neuen Aufgabe, die ich habe.

Im Fernsehen sah man Sie mit dem Arm in einer Orthese, weil Sie an der Schulter verletzt sind. Was ist genau passiert und wie geht es Ihnen?

Rein Lorenzale: Die Rotatorenmanschette war beinahe komplett durchgerissen. Im Spanischen sagt man, ich hab den Boden schon berührt. Also jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie es passiert ist beziehungsweise wann. Ich hab es schon vor den Play-offs gespürt, bin dann aber mit Wärmesalbe drübergegangen. Eh klar, die Play-offs will man nicht auslassen. Ich glaube, es war gar nicht so „das eine Mal“, sondern eher ein Prozess.

Wie weit sind Sie, ist schon wieder an Sport zu denken?

Rein Lorenzale: Mein Physio sagt, er ist sehr zufrieden. Ich bin jetzt mitten im Aufbau, also jeden Tag in der Kraftkammer und an der Koordinationsleiter. Ich versuche alles, was geht. Die Schiene, die ich tragen musste, ist seit Donnerstag ab. Das war schon gewöhnungsbedürftig, die Tag und Nacht zu tragen.

Wie lang ist die Ausfallzeit und wie geht es weiter – also auch mit Stockerau?

Rein Lorenzale: Der Arzt hat zu mir gesagt, es wird neun Monate brauchen, weil es doch eine sehr schwere Verletzung war. Am 11. November bin ich operiert worden. Mein Plan ist natürlich, dass ich weiterhin Handball spiele, weil mir das einfach unendlich viel Spaß macht. Das ist einfach meins. Aber man weiß halt nie, wie langwierig solche Verletzungen sind. Diese Saison ist eigentlich dahin, in der Vorbereitung auf die neue dürfte ich dann einsteigen.

Wie wäre es, wenn Sie gerade spielen könnten? Beim ORF sind Sie ja oft gefordert …

Rein Lorenzale: Dann wär’s natürlich stressiger. Ich gehe jetzt auch jeden Tag trainieren, aber ich kann es mir selbst einteilen. Mit Mannschaftstraining wär das schwieriger, das ist also etwas Positives im Negativen. Aber um ehrlich zu sein, würde ich lieber spielen und hätte mehr Stress.