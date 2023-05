Johanna Schindler: Schlussstrich nach Handball-Meistertitel

Das diesjährige Meisterschaftsfinale in der WHA Meisterliga war für die Korneuburgerin Johanna Schindler ein besonderes. Die 28-Jährige, die seit der Saison 2020/21 bei Hypo Niederösterreich unter Vertrag steht, erklärte nach dem Sieg und dem Meistertitel ihr Karriereende.

Doch der Reihe nach: Mit einem denkbar knappen 29:28-Sieg gegen Atzgersdorf im zweiten Spiel der Best-of-three-Finalserie sicherten sich Schindler und Co. am Mittwochabend den Sieg in der Meisterschaft, für Schindler der dritte in Folge. „Wir sind ohne Punkteverlust durchgekommen, das zeigt, dass wir den Meistertitel auf jeden Fall verdient haben“, freute sich Schindler. Sie wurde außerdem ins All-Star-Team der diesjährigen WHA-Meisterliga gewählt.

Direkt nach dem Spiel erklärte die Korneuburgerin ihre Karriere für beendet. Besonders emotional war ihr letzter Auftritt, der Best-of-three-Serie geschuldet, allerdings nicht: „Ich konnte mir nie sicher sein, dass es jetzt wirklich das letzte Spiel ist. Vielleicht wäre es sonst ein bisschen anders gewesen“, erklärte sie. Nach dem Match sei allerdings durchaus Wehmut dabei gewesen, die Vorfreude auf ihre nächsten Aufgaben sei aber bereits groß: „Ich freue mich auf alles, was kommt. Es war ein schöner Abschluss, wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten.“

Studienabschluss als nächstes Projekt

Einen konkreten Grund für den Schlusstrich habe es nicht gegeben. Vielmehr hätten sich die Prioritäten verschoben. „Es fühlt sich jetzt einfach so an, als wäre es langsam genug. Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist“, erläuterte die Korneuburgerin. Sie wird nun ihren vollen Fokus auf den Abschluss ihres Studiums legen und möchte danach ins Berufsleben starten.

Dass sie in einiger Zeit in der einen oder anderen Form in den Handballsport zurückkehren könnte, schließt die 28-Jährige aber nicht aus: „Ich glaube schon, dass ich irgendwie wieder den Weg dorthin finden werde, weil es einfach so ein großer Teil meines Lebens war.“