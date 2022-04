Jubel in Korneuburg: Klassenerhalt geschafft!

Werbung

Für Korneuburgs Handballerinnen standen in der vergangenen Woche gleich zwei Spiele auf dem Programm. Sie spielten am Mittwoch gegen roomz JAGS WV, mussten sich dabei allerdings mit 30:40 geschlagen geben. Am Samstag bestritten sie gegen Ferlach/Feldkirchen das letzte Auswärtsspiel der Saison. Dabei starteten sie gut in die Partie und hatten nach 15 Minuten bereits einen Vorsprung von drei Toren. Durch einige Fehlwürfe und technische Fehler kamen die Gastgeberinnen jedoch wieder heran. So stand es zur Pause 13:14 aus Korneuburger Sicht.

In der zweiten Hälfte wurde dann allerdings der Kräfteverschleiß nach der intensiven Woche sichtbar und Ferlach/ Feldkirchen konnte sich absetzen. Daher verloren die Kor neuburgerinnen am Ende klar mit 23:34. „Alles in allem war es wirklich eine gute Leistung von uns, die Niederlage ist leider zu hoch ausgefallen“, fasste Trainer Peter Schild hammer zusammen.

Diese Niederlage war für die Mannschaft allerdings leicht verschmerzbar, da Eggenburg, der direkte Gegner um den Klassenerhalt, zeitgleich gegen Feldkirch verlor und Korneuburg vorzeitig den Verbleib in der WHA-Meisterliga sicherte. „Es macht mich brutal stolz, dass wir das zwei Runden vor Schluss schon geschafft haben. Das hat uns nämlich niemand wirklich zugetraut“, freute sich der Trainer.

Ebenfalls doppelt im Einsatz waren die Mädels des UHC Müllner Bau Stockerau, und ebenso wie beim Bezirksrivalen gab es gleich zwei Niederlagen: Zunächst gegen Vizemeister WAT Atzgersdorf, danach gegen Bruck/ Trofaiach. Damit platzten endgültig alle Träume vom Halb finalticket.