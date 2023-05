Kein gutes Ende für Stockerauer und Korneuburger Handballdamen

UHC Müllner Bau Stockerau

Die UHC-Damen trafen im letzten Spiel der Saison am Samstag zu Hause auf HIB Graz. Nach einem knappen Sieg in der Liga und einer Niederlage im ÖHB-Cup war klar: Die Bilanz sollte ins Positive gedreht werden. Der Start gelang den Gastgeberinnen auch, schnell lagen sie 3:1 in Front. Danach riss allerdings der Faden.

Durch schlechte Deckungsarbeit und hektische Angriffe kamen die Grazerinnen zu einfachen Torchancen, die sie auch nützten. So erarbeiteten sie sich bis zur Pause eine klare Führung, die Seiten wurden beim Stand von 10:17 aus Stockerauer Sicht gewechselt. Ein ganz anderes Gesicht zeigten die Lenaustädterinnen dann aber in der zweiten Halbzeit. Sie nützten ihre Tormöglichkeiten effizienter und hielten auch in der Abwehr gut dagegen. Nach acht gespielten Minuten hatten sie ihren Rückstand wieder bis auf drei Tore reduziert. Der Anschlusstreffer gegen die groß aufspielenden Steirerinnen gelang allerdings erst in der Schlussphase, den Ausgleich schaffte man nicht mehr.

„Leider war die Deckungs- und Angriffsleistung in der ersten Hälfte nicht gut, sodass wir den Rückstand nicht mehr aufholen konnten, obwohl wir die Deckung umgestellt und alles versucht haben. Graz war einfach besser“, fasste Trainer Moshe Halperin zusammen.

Für drei Spielerinnen war die Partie außerdem das letzte Spiel: Laura Klinger, die seit der U9 für den Verein auflief, beendet ihre Karriere. Theres Kovarik und Sandra Zeitelberger verlassen den UHC nach zwei bzw. einem Jahr.

U. heinekingmedia Korneuburg

Korneuburgs Damen konnten nach dem fixierten Klassenerhalt im letzten Saisonspiel gegen die MGA Fivers am Samstag befreit aufspielen. Die Rollenverteilung war dennoch klar: Die viertplatzierten Wienerinnen waren klaren Favoritinnen.

Den Favoritinnen eine Aufgabe gestellt

Korneuburg ließ sich aber keine Scheu vor dem großen Namen anmerken, startete fulminant und hatte nach elf Minuten zwei Tore Vorsprung. Allerdings riss danach der Faden. Zehn Minuten ohne Torerfolg verwandelten die knappe Führung in einen Fünf-Tore-Rückstand. Erst gegen Ende der ersten Spielhälfte fanden die Korneuburgerinnen wieder zu ihrem Spiel, kamen etwas näher heran und gingen mit 12:15 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein flottes Spiel mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Zwar konnten die Korneuburgerinnen zwei Mal ausgleichen, schafften es aber nicht, das Spiel zu drehen. Schlussendlich mussten sie sich mit 21:26 geschlagen geben und verpassten die Sensation. Das Resümee vonseiten des Korneuburger Vereins fiel dennoch positiv aus. „Der Auftritt des jungen Teams macht Lust auf mehr“, blicken die Verantwortlichen schon auf die kommende Saison.