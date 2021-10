Korneuburgs Handballer festigten ihre Rolle als erster Verfolger von Tabellenführer SU Leoben.

Dabei musste Coach Sascha Luzyanin auf Patrick Dietrich (Verletzung) und Mathias Weinhappl (Arbeit) verzichten, im Abschlusstraining brach sich dann auch noch Top-Talent Oliver Thoma den Arm. „Das tut uns extrem weh, weil er in den letzten Wochen und Monaten eine unheimlich starke Entwicklung genommen hat“, seufzte Sektionsleiter Matthias Keusch.

Dennoch: Der gesamte restliche Kader war bis in die letzten Haarspitzen motiviert, und auch viele Korneuburger Schlachtenbummler fanden den Weg in die Hollabrunner Weinviertel-Arena. Gleich von Beginn weg zeigte sich, dass beide Teams sich in diesem Spiel nichts schenken wollten. Auf beiden Seiten sah man einige technische Fehler und generell einen torarmen Beginn. Die Führung wechselte ständig, es gelang keiner Mannschaft, sich deutlich abzusetzen. Erst mit dem Pausenpfiff gelang es den Gästen, sich mit zwei Toren einen kleinen Polster zu erspielen (13:11).

Hektik in Halbzeit zwei: Gleich dreimal Rot!

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischte Gastgeber Hollabrunn. Angeführt von ihrem starken Spielmacher Mario Horvacki und durch wichtige Paraden von Mario Dubovecak gelang es ihnen, innerhalb der ersten Minuten das Spiel zu drehen. Nun waren es die Hausherren, welche immer minimal in Führung lagen. Die Partie wurde immer hektischer und es gab drei Rote Karten: David Rajic musste nach drei Zwei-Minuten-Zeitstrafen das Feld räumen, Hollabrunns Werfer Kristof Gal sah nach einem Foul die direkte Rote und auch Hollabrunn Trainer Ivica Belas musste nach heftiger Kritik an den Schiedsrichtern das Spielfeld verlassen.

In den letzten zehn Spiel minuten war es dann wieder die Union Sparkasse Korneuburg, welche sich knapp in Führung spielte, doch auch der UHC gab nicht auf und konnte in der letzten Minute zum 25:25 ausgleichen. In den letzten Sekunden wurde es dann ganz spannend: Leonard Schafler versenkte nach Zeitspiel den Ball im gegnerischen Tor, doch die Schiedsrichter sahen ein Foulspiel – das Tor zählte nicht und Korneuburg musste nochmal einen Freiwurf spielen. Schafler trat erneut an, die ganze UHC-Abwehr warf alles auf ihn. Doch im letzten Moment konnte er auf seinen Bruder und Kapitän Julian Schafler abspielen und dieser versenkte den Ball zum viel umjubelten Sieg. „Unglaublich naiv“, ärgerte sich Hollabrunns Manager Gerhard Gedinger.

Hirschegger: „Das war einfach nur geil“

Auf der Gegenseite war der Korneuburger Pressereferent Florian Hirschegger sprachlos: „Was für eine Partie! Das nun schon zum Klassiker gewordene Derby hielt wieder alles, was es versprach. Es war spielerisch sicher nicht die beste Partie, aber dennoch waren es 60 Minuten voller Spannung.“ Er hatte auch Lob für die Fans parat: „Einen riesen Dank an unsere Unterstützer, welche zahlreich mitgereist sind und unsere Mannschaft das ganze Spiel über angefeuert haben. Das war einfach nur geil.“