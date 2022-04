Korneuburg erster Tabellenführer

Werbung

Die Union Sparkasse Korneuburg gewinnt das erste Spiel des HLA Challenge Aufstiegs-Playoff der Geschichte! Denn erstmals wird im neuen Modus ermittelt, in dem sechs Vereine in Hin- und Rückrunde um den Titel und damit den Aufsteiger in die HLA Meisterliga kämpfen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte Korneuburg vor Heimpublikum gegen den UHC Hollabrunn nach Seitenwechsel sofort auf 14:11 davonziehen und Mitte der zweiten Halbzeit auf 18:14 erhöhen. Bis zum Schlusspfiff hielten die Hausherren Hollabrunn mit zumindest drei Toren auf Abstand und setzten sich schließlich 27:22 durch.