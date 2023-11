Korneuburg gewinnt NÖ-Handballderby

Union Korneuburg

Was für eine Stimmung am Samstagabend in der Korneuburger Franz-Guggenberger-Sporthalle. Die Mädels von Head-Coach Karsten Schneider feierten nach der Schlusssirene ausgelassen mit ihren Fans und bejubelten einen 31:29-Erfolg über Tulln. Warum diese Euphorie? Weil es in den letzten Jahren gegen den Rivalen aus dem angrenzenden Bezirk nicht viel zum Lachen gab.

In der letzten Saison gab es gleich zwei Niederlagen (25:27 und 32:34), den letzten Sieg gegen die Tullnerinnen gab es noch zu Bundesligazeiten.

Dabei erwischten die Heimischen einen denkbar schlechten Start. Nach fünf Spielminuten lag man bereits mit 1:5 zurück. Schon früh musste Trainer Karsten Schneider daher die erste Auszeitkarte auf den Richtertisch legen. Und offensichtlich fand er die richtigen Worte, denn ab diesem Zeitpunkt konnten seine Mädels die Begegnung drehen und wieder offen gestalten. Es blieb eine Begegnung, die von beiden Teams mit offenem Visier bestritten wurde. „Wenig handballerische Leckerbissen, dafür umso mehr Kampf“, resümierte Pressereferentin Anna Wiesauer.

One-Women-Show: Naumoski nicht zu halten

Sara Naumoski lief einmal mehr zur Höchstform auf und konnte sich allein in Halbzeit eins achtmal in die Scorer-Liste eintragen. Dieser Torrausch führte dazu, dass die Korneuburgerinnen zur Halbzeitpause mit zwei Treffern voran lagen. Pausenstand: 17:15. Wer vermutet hatte, dass die Gäste sich nun geschlagen geben würden, wurde enttäuscht. In den zweiten 30 Minuten konnten die Heimischen sich zwar zeitweise mit bis zu drei Toren absetzten, aber die Tullnerinnen schlossen immer wieder auf. Nach 45 Minuten stand es 22:22. Die letzten fünfzehn Spielminuten entwickelten sich zu einem wahren Krimi, nach 58 Minuten stand es 28:28, angepeitscht vom Publikum gelang es den Hausherrinnen dann doch noch davonzuziehen – die Entscheidung.

UHC Stockerau

Der Beginn der Partie gegen Hypo Niederösterreich verlief sehr ausgeglichen und immer wieder war es Melissa Begovic, die für die Stockerauerinnen traf. Erst in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit konnte sich Hypo so richtig absetzen und einen 18:11-Vorsprung mit in die Kabine nehmen. Moshe Halperin, Trainer der Stockerauerinnen, war mit den ersten 16 Minuten seiner Mannschaft sehr zufrieden, doch dann hat Hypo Überhand genommen und zog bis zur Pause davon.

In der zweiten Hälfte konnte man den Rückstand etwas verkürzen, jedoch war Hypo eine Klasse besser und gewann dadurch am Ende deutlich, so Halperin.

Kathrin Betz von Hypo NÖ analysiert den Sieg wie folgt: „Wir haben das Spiel trotz eines stark geschwächten Kaders klar für uns entscheiden können. Die Ausfälle wurden durch junge Spielerinnen kompensiert und trotzdem wir kleine Schwächephasen hatten, war es am Ende ein klarer Sieg.“