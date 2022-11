Korneuburg in der Krise? „Nein, wussten, dass es schwer wird“

Werbung

Ernüchterung bei den Korneuburger Bundesligaherren nach dem Auswärtsauftritt in Leoben. Nach der 32:35-Pleite, der zweiten Niederlage in Folge rutschte man in der Tabelle auf Rang fünf ab, hält bei mageren vier Zählern nach sechs Spielen – und droht ein wenig den Anschluss an die Top vier zu verlieren.

Grund zur Aufregung besteht aber noch keiner bei den Unionerjungs: „Nein, wir sind immer noch im ersten Saisonviertel, also in Panik geraten wir nicht“, stellt Sektionsleiter Matthias Keusch klar. „Wir wussten schon im Vorfeld der Saison, dass es schwer wird. Zum einen ist Anton Kasagranda (er war der letzte Legionär im Union-Dress, Anm.) nicht leicht zu ersetzen gewesen und zum anderen war es nach dem knappen Verpassen des Titels schwer, wie in die Spur zu finden. Auch wenn die Burschen abgebrüht sind.“

Aber kurz noch zum Spiel gegen die Leobener: Mit Spielmacher Sebastian Bachofner, Flügelspieler Andreas Bachofner und Kreisspieler Matthias Körbl fehlten zwar wichtige Stützen, jedoch sollte das keine Ausrede sein. Korneuburg startete etwas verhalten und mit zu wenig Tempo im Angriff. An diesem Tag konnte man sich jedoch nicht in der Abwehr steigern und so war man von Beginn weg im Hintertreffen. Nach 14 Minuten stand es bereits 6:2 für die Leobener. Dennoch gaben Schafler und Co. nicht auf und ließen sich nicht gänzlich abschütteln. Zwischendurch kam man näher heran, zur Pause war es aber wieder ein Vier-Tore-Rückstand (12:16).

Auch nach Wiederanpfiff schafften es die Unionerjungs an diesem Tag nicht, dem Spiel noch eine Wende zu bescheren. In der 50. Minute war man mit 22:28 klar hinten, bis zum Ende konnte man aber noch einen versöhnlich Abstand erreichen. Das Spiel wurde schlussendlich mit 35:32 verloren. „Wir konnten Leoben in der Abwehr einfach nicht stoppen. Ein Lichtblick war aber, dass im Angriff vor allem unsere jungen Spieler zeigten, was sie können“, resümierte Pressereferent Florian Hirschegger und lobte explizit Youngsters wie Peter Böck oder Claus Mühlleitner. „Unser Hauptaugenmerk muss nun darauf liegen, diese defensiven Defizite auszumerzen.“

Der Aufstieg im ist jetzt Pflicht

Weiter geht es für Korneuburg am Samstag in der ersten Runde des ÖHB-Pokals auswärts gegen die dritte Mannschaft der Fivers Margareten aus der Regionalliga Ost. Auch wenn man die Wiener nicht unterschätzen wird, ein Aufstieg ist Pflicht für Kapitän Julian Schafler und Co., auch um sich Selbstvertrauen für die kommenden Meisterschaftsaufgaben zu holen. Warten doch danach Schlüsselspiele ...