Korneuburger Handballerinnen schafften Klassenerhalt

U. heinekingmedia Korneuburg

Kollektives Aufatmen war am Samstag bei den Korneuburger Handballerinnen angesagt. Klar war: Ein Sieg im Heimspiel gegen Feldkirch wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Die zwei Punkte waren daher fix eingeplant – und gelangen.

Zu Beginn war die Nervosität des jungen Teams aber spürbar. Einige technische Fehler bedeuteten einen schnellen Rückstand. Nach rund zehn Minuten kamen die Gastgeberinnen jedoch besser ins Spiel und gingen erstmals in Führung. Absetzen konnten sie sich aber nicht, Pausenstand: 13:13.

In der zweiten Halbzeit konnten die Korneuburger innen ihr Potenzial erstmals ausschöpfen. Mit hohem Tempo, guter Deckung und sicheren Abschlüssen erspielten sie sich einen Vorsprung, den sie bis auf sieben Tore ausbauten. Am Ende kam Feldkirch zwar noch ein wenig näher, Korneuburg gewann aber mit 28:23. Damit fixierte das Team den Verbleib in der WHA Meisterliga. „Wir sind glücklich, den Liga-Erhalt aus eigener Kraft und letztendlich klar geschafft zu haben. Der Einsatz, das Potenzial der Mannschaft und das phantastische Publikum gehören in die WHA“, war der sportliche Leiter, Gerald Pojmann, erleichtert.

UHC Müllner Bau Stockerau

Für die UHC-Damen ging am Samstag nach Dornbirn. Erkennbar war dabei von Beginn an: Die Motivation war beim Tabellenletzten hoch, um die theoretische Chance auf den Klassenerhalt noch zu wahren.

Den besseren Start erwischten aber die Stockerauerinnen. Sie führten nach acht Minuten mit zwei Toren, danach kamen aber die Vorarlbergerinnen immer besser ins Spiel. Zur Pause stand es daher 17:14 für die Gastgeberinnen.

In der zweiten Spielhälfte ging es umkämpft weiter. Stockerau kam zwar heran und konnte immer wieder ausgleichen, die Führung wollte aber nicht gelingen. Gegen Ende des Spiels wurde die Deckung der UHC-Damen wieder kompakter und das Angriffsspiel beruhigte sich. Vier Sekunden vor Schluss gelang Viktoria Mauler schließlich der Siegtreffer zum 30:29.