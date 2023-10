Korneuburger Handballherren besiegten den Tabellenführer

Wie drei Tage doch eine ganze Stimmungslage im Verein verändern können! Nach dem Fehlstart in die Bundesliga, mit nur einem Sieg und für Niederlagen aus den ersten sechs Spielen, zeigten die Herren der Union Sparkasse Korneuburg endlich, dass sie weiterhin zu den stärksten Teams der Liga zählen. Zwei Siege aus zwei Spielen am langen (Feiertags-) Wochenende führten dazu, dass man plötzlich wieder im Kampf um die Oberen Play-off-Tickets mitmischt. Aber alles der Reihe nach:

Alles begann am Abend vor dem Nationalfeiertag mit dem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Perchtoldsdorf Devils. Der 32:26-Erfolg war dabei nie gefährdet, Sektionsleiter Matthias Keusch meinte jedoch: „Wir haben uns ein wenig dem Gegner angepasst, also eine Glanzleistung war es nicht. Dennoch zählen in unserer Lage nur zwei Punkte.“ Zwei Tage später, am Samstag, ging es dann in der gut gefüllten Franz-Guggenberger-Sporthalle gegen den Tabellenführer Fivers Margareten II.

Die Union startet wie aus der Pistole geschossen, Sebastian Bachofner tankt sich drei Mal in den ersten Minuten durch die Abwehr der Fivers und beschert der Union einen guten Start in die Partie (3:0). Danach ein offener Schlagabtausch, mit 14:14 ging es in die Kabinen.

Maislinger wurde zum „Man of the Match“

Auch nach dem Seitenwechsel ein ständiges Hin und her, ehe Tormann Lukas Maislinger mit einer Glanzleistung das eigene Tor „verriegelte“. Er war – neben dem starken Matthias Rattensperger – einer der Schlüsseln des Korneuburger Erfolgs. Seine Paraden sollte nämlich die Vorentscheidung sein, da seine Mannen auf plus fünf davonzogen. Auch wenn die Wiener noch einmal herankamen und es noch einmal hektisch wurde, brachten die Weinviertler den Vorsprung am Ende souverän über die Zeit.

Lob gab's auch von der Trainerin des Gegners

„Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute Kampfgeist bewiesen, in der Deckung zusammengearbeitet und dadurch im Angriff einfache Tore erzielt. Mit der vollen Halle haben wir uns diesen Erfolg redlich verdient“, freute sich Pressereferent Florian Hirschegger.

Lob gab es auch von Fivers-Trainerin Sandra Zapletal: „Die Korneuburger Mannschaft hat Potenzial und wird sich von Spiel zu Spiel steigern. Sie gehören definitiv nicht auf den Tabellenplatz, auf dem sie sich derzeit befinden!“