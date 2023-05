Korneuburger Handballherren sind fix Erster

In den Anfangsminuten kann Krems/Langenlois noch mithalten, doch mit Fortdauer des Spiels nahmen die Männer der Union Sparkasse Korneuburg das Zepter in die Hand und feierten einen haushohen Sieg.

Vor allem in den ersten Minuten konnten die Gäste aus Krems/Langenlois immer wieder vorlegen. Korneuburg kassierte einige einfache Tore, ließ sich aber dadurch nicht beeindrucken. Vor allem Matthias Rattensperger war an diesem Tag von der Siebenmeterlinie gefordert. Nach und nach übernahmen die Heimherren die Kontrolle über das Spiel. Nach 22 Minuten führte die Union bereits mit fünf Toren (15:10). Die Kremser versuchten zwar dagegenzuhalten, bis zur Pause konnte der Vorsprung aber auf sechs Tore erhöht werden. Mit einem deutlichen 20:14 ging es in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich nichts. Korneuburg konnte die Führung kontinuierlich ausbauen, zwischenzeitlich sind die Heimherren sogar zwölfTore in Front (36:24, 49. min). Beide Seiten wechselten am Ende durch, das Match war gelaufen. Mit einem souveränen 39:32-Sieg bleibt die Union Sparkasse Korneuburg im Abstiegs-Playoff ungeschlagen und kann nunnicht mehr vom ersten Tabellenplatz gedrängt werden. „Gratulation an die Mannschaft, das zeigt nur, welches Potenzial in uns steckt“, meint Pressereferent Florian Hirschegger.