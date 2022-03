Korneuburger setzten wichtigen Schritt zu Klassenerhalt

Werbung

Union APG Korneuburg

Für Korneuburgs Damen stand am Samstag mit dem Heimspiel gegen Dornbirn das nächste entscheidende Spiel im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm.

Eine offensive 4:2-Abwehr sollte helfen, die Schlüsselspielerinnen der Vorarlbergerinnen aus dem Spiel zu nehmen, was auch gelang. Zwar waren die Angriffe der Korneuburgerinnen vor allem zu Beginn zeitweise überhastet, durch eine gute Deckungsarbeit lagen sie aber nach sieben Minuten erstmals in Front. Die Führung wechselte danach zwar hin und her, ab der 22. Minute wurde das Korneuburger Spiel aber immer sicherer, wodurch die Mannschaft mit einem 20:17 in die Pause ging.

Den Start in die zweite Halbzeit nutzte das Team von Trainer Peter Schildhammer dann dazu, den Vorsprung bereits nach wenigen Minuten zu verdoppeln. Mit Teamgeist und konsequenter Deckung erzielten sie immer wieder Ballgewinne und bauten ihren Vorsprung weiter aus. So gewannen sie am Ende klar mit 42:33.

„Wir haben Dornbirn mit der neuen taktischen Variante komplett überrascht. Sie haben gegen unsere aggressive Deckung keine Lösung gefunden“, analysierte Schildhammer. Unglaublich wurfsicher präsentierte sich Alexandra Klammer vom linken Flügel, sie war gemeinsam mit Selina Loibl, welche zur Spielerin der Partie gewählt wurde, beste Torschützin der APG-Powergirls.

„Schlussendlich war einfach der Wille da, das Spiel für uns zu entscheiden. Dass es am Ende dann so klar war, hat mich extrem gefreut“, meinte der Trainer.

UHC Müllner Bau Stockerau

Die Partie zwischen den Stockerauerinnen und WAT Atzgersdorf wurde wegen zahlreichen Covid-19-Fällen in Reihen der Wienerinnen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sehr zum Leidwesen von Coach Moshe Halperin: „Wir wollen ja unbedingt im Spielrhythmus bleiben.“