Korneuburger tankten Selbstvertrauen vor großem Finale

Jubel, Trubel, Heiterkeit – das herrschte in der Kabine der Korneuburger Bundesligaherren am Samstagabend in der Wiener Stadthalle. Dort gab es für Kapitän Julian Schafler und Co. einen 28:22-Erfolg bei Aufsteiger WAT Fünfhaus.

Mit 20 Punkten übernahm man wieder Platz zwei vom UHC Hollabrunn und sollte das Ticket für das Obere Play-off so gut wie sicher in der Tasche haben. Endgültig fixieren könnte man es nun mit einem Heimsieg – oder auch nur einem Remis – zu Hause gegen den direkten Konkurrenten HIB Graz. „Es müsste schon mit dem Teufel zu gehen, wenn wir das noch vergeigen sollten“, ist Sektionsleiter Matthias Keusch guter Dinge, diesen Samstag in der Franz-Guggenberger-Sporthalle nach der Schlusssirene mit den Fans feiern zu können.

Tormann Spörk verhinderte kapitalen Fehlstart

Die Leistung gegen Fünfhaus war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Auftritten in St. Pölten und gegen die Hollabrunner.

Dabei führte Fünfhaus nach zehn Minuten mit 6:3, und Korneuburg blieb nur dank Tormann Thomas Spörk noch im Spiel. Zudem sah Clemens Reichenauer Rot. Durch eine stabile und aggressive Abwehrleistung bekam man die Partie aber wieder in den Griff, setzte sich schon bis zur Halbzeit auf plus fünf Tore ab und machte in den zweiten 30 Minuten schnell alles klar. Teilweise betrug der Vorsprung zehn Treffer.