Korneuburgs Handballerinnen in zweiter Cup-Runde

Die Handballerinnen der Union Korneuburg trafen am Samstag im ÖHB Cup auf den UHC Gänserndorf. Die Kräfteverhältnisse waren dabei klar verteilt, tritt doch Korneuburg in der WHA Meisterliga an und Gänserndorf in der Regionalliga Ost.

Dennoch sorgten die Gänserndorferinnen zu Beginn für eine Überraschung und hatten in der siebten Spielminute gar zwei Tore Vorsprung. Danach fanden die Korneuburgerinnen aber immer besser in die Partie und konnten ihr Tempospiel aufziehen. Nach und nach glichen sie zunächst aus und setzten sich immer weiter ab. Zur Pause führten sie bereits mit 18:10.

Ähnlich ging es in Halbzeit zwei, die von zahlreichen schönen Aktionen geprägt war, weiter. Beide Trainer wechselten außerdem fleißig durch, um allen Spielerinnen Spielzeit zu geben. Der Sieg der Korneuburgerinnen war dennoch nie gefährdet. Sie setzten sich am Ende klar mit 33:21 durch. „Sogenannte Pflichtsiege sind immer eine knifflige Sache, das Team hat aber ein solides Spiel abgeliefert und verdient gewonnen. Trotzdem Gratulation an Gänserndorf, die bis zur Schlusssirene nicht aufgegeben haben“, fasste der sportliche Leiter, Gerald Pojmann, zusammen.