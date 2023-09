Korneuburgs und Stockeraus Handballerinnen siegten

Für Korneuburgs Handball-Damen stand am Samstag das erste Heimspiel der diesjährigen Saison in der WHA Meisterliga auf dem Programm. Gegen Graz funktionierte speziell die Verteidgung der jungen Mannschaft von Trainer Karsten Schneider gut. So war der Spielstand zwar bis zur zehnten Minute ausgeglichen, danach zog Korneuburg aber davon und führte zur Pause bereits mit 18:10.

In ähnlicher Tonart ging es in der zweite Spielhälfte weiter, Korneuburg agierte agil und bewegungsfreudig und baute den Vorsprung weiter aus. Das Spiel endete mit einem klaren 32:22-Sieg für die Gastgeberinnen.

Stockerau mit knappem Sieg

Am Sonntag waren die Damen des UHC Stockerau an der Reihe. Sie spielten auswärts gegen Tulln und starteten gut ins Spiel. In der 20. Minute riss allerdings der Spielfluss, sowohl Deckung als auch Angriff funktionierten nicht mehr gut und Tulln zog davon. Zur Pause stand es daher 15:10 für die Gastgeberinnen.

Auch zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatten die Tullnerinnen noch die Nase vorne. Ein Time-Out samt Deckungs-Umstellung von Trainer Moshe Halperin zeigte aber Wirkung und Stockerau glich in der 52. Minute zum 21:21 aus. Was dann folgte, war eine Nervenschlacht: Tulln nützte mit dem letzten Angriff die Chance zum Ausgleich nicht, Stockerau gewann dadurch knapp mit 24:23.