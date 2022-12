Meistertrainer Peter Schildhammer geht

Werbung

Für Korneuburgs Handballer innen hieß es in den vergangenen Tagen Abschied nehmen. So trat Peter Schildhammer nach über zwei Jahren und dem Aufstieg in die WHA Meisterliga als Cheftrainer zurück.

Der Abgang während der Saison kam durchaus überraschend, die Gründe für die einvernehmliche Trennung waren laut Sektionsleiter Gerald Pojmann schlussendlich verschiedene. Schildhammer erklärte seine Sichtweise: „Leider haben einige aus dem Team in den letzten Monaten zunehmend andere Prioritäten und ihre eigenen Philosophien verfolgt, die sich von meinem professionellen Trainingszugang unterscheiden.“

Trainiert wird die Mannschaft nun interimistisch vom bisherigen Co-Trainer Bernhard Doppler, die Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft aber bereits. „A-Trainer gibt es nicht unbedingt wie Sand am Meer. Wir wollen aber keinen Schnellschuss machen, sondern jemanden nehmen, der zum Team und zur Vereinsideologie passt“, erklärte Pojmann.

So seien die Korneuburger bereits mit einigen Kandidaten in Gesprächen, die Entscheidung soll bis Weihnachten fallen und der neue Coach mit Beginn des neuen Jahres präsentiert werden.

Darüber hinaus bestritt am Samstag die langjährige Kapitänin und Führungsspielerin Katja Burger ihr vorerst letztes Spiel für Korneuburg. Sie steht in nächster Zeit aufgrund eines Auslandsaufenthalts nicht zur Verfügung.