Moshe Halperin kritisiert: „Schwächste Leistung“

UHC Müllner Bau Stockerau

Mit der laut Trainer Moshe Halperin „schwächsten Leistung dieser Saison“ begann das neue Jahr für die Stockerauer Damen in der WHA Meisterliga. Schon der Start ins Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Tulln gestaltete sich unkonzentriert und unorganisiert, weshalb die Stockerauerinnen bereits nach einer Viertelstunde einem Sechs-Tore-Rückstand hinterherliefen.

Zum fehlenden Zugriff in der Abwehr kam auch eine mangelnde Chancenauswertung, weshalb die Tullnerinnen ihren Vorsprung bis zur Pause auf zehn Tore ausbauen konnten. Die Seiten wurden daher beim Spielstand von 11:21 aus Sicht des UHC gewechselt.

In der zweiten Halbzeit erwischte zwar Stockerau den besseren Start, in Folge entwickelte sich aber ein ausgeglichenes Spiel. Somit kamen die UHC-Damen nicht mehr heran und Tulln gewann klar mit 38:31. Laut Halperin wird das Team nun gemeinsam die Gründe für die schwache Leistung analysieren, „mit dem Ziel, an diesem Punkt gemeinsam zu wachsen. Wir werden die notwendigen Anpassungen vornehmen und am Sonntag für das nächste Spiel bereit sein“, meinte der Trainer. Mit so einer Leistung wird es aber auch gegen Nachzügler Wiener Neustadt/Bad Vöslau schwer.

U. heinekingmedia Korneuburg

Die Union-Damen starteten mit einem Heimspiel gegen den Tabellenführer Hypo ins Jahr 2023. Dabei nahm erstmals Karsten Schneider auf der Trainerbank Platz. Aufgrund der neuen Situation in Kombination mit dem krankheitsbedingten Ausfall von Spielmacherin Chiara Achleitner startete man nur zögerlich in die Partie und musste einige Ballverluste durch Zeitspiel hinnehmen. Diese konnten die Südstadterinnen allerdings nicht nützen, es folgte ein Schlagabtausch, in dem sich der Favorit nicht entscheidend absetzen konnte.

In der zweiten Hälfte der ersten 30 Spielminuten schlichen sich allerdings auf Korneuburger Seite Unachtsamkeiten und technische Fehler ein, zur Pause stand es bereits 18:9 für die Gäste. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Korneuburgerinnen wenig Respekt, kämpften um jeden Ball und waren äußerst giftig in der Abwehr. Mit nur einem Tor Unterschied in der zweiten Spielzeit ging das Match daher im Endeffekt mit 31:21 an den Rekordmeister aus der Südstadt.