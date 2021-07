Der UHC Müllner Bau Stockerau meldet den dritten Neuzugang. Nach Flügel Cornelia Hiesinger von den MGA Fivers und Torfrau Isabella Fritz-Castro von Perchtoldsdorf kommt jetzt auch Theres Kovarik in die Le naustadt, auch sie spielte zuletzt für die Devils.

„Wir freuen uns, dass wir mit Theres eine starke österreichische Rückraumspielerin in unsere Mannschaft aufnehmen können“, schreibt der UHC in einer Aussendung.

Im Jahr 2018 war Kovarik mit Perchtoldsdorf in die WHA aufgestiegen und hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Verein bis zum Abstieg vor wenigen Wochen dort halten konnte.

Dass sie selbst nun im Oberhaus bleiben darf, verdankt die 31-Jährige aus Stockerauer Sicht ihrem „hervorragenden Leistungsvermögen“ insgesamt sowie einem Attribut im Speziellen: „Aufgrund ihrer Schnelligkeit passt sie sehr gut in das Konzept unserer Mannschaft. Durch ihre Leistungen möchte sie dazu beitragen, dass wir weiter an der Spitze in Österreich mitspielen.“