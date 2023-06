Platz eins trotz Niederlage für Korneuburger Handballherren

Im letzten Spiel der Saison wartete die zweite Mannschaft der Fivers WAT Margareten II auf die Union Sparkasse Korneuburg. Der Start in die Partie gestaltete sich verhalten auf beiden Seiten, einige Fehlwürfe und technische Fehler auf beiden Seiten kennzeichneten die ersten Minuten. Auch die beiden Torhüter konnten zahlreiche Würfe vereiteln.

Nach 16 Minuten konnte Christoph Litschauer die Korneuburger in Führung werfen, die Wiener bleiben aber stets dran. Bis zur Pause kam es dann zum Führungswechsel, auf Korneuburger Seite konnte aber Kapitän Julian Schafler in einer ungewohnten Rolle vom Kreis Akzente setzen. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es für die Bezirkshauptstädter in die Kabinen, auch nach Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Keine Mannschaft konnte sich deutlich absetzen, das Spiel plätscherte so vor sich hin. „Das Spiel wurde von beiden Seiten fair geführt, man merkte einfach, dass es nicht mehr um viel ging“, resümierte Pressereferent Florian Hirschegger.

Zehn Minuten war das Tor wie vernagelt

Mitte der zweiten Halbzeit konnte Korneuburg wiederum in Führung gehen, doch dann ein kollektives Blackout der Korneuburger Truppe. Zehn (!) Minuten gelang kein Treffer, die Fivers nutzen die Gunst der Stunde und drehen abermals das Spiel. Diesmal hatte der Gastgeber keine Antwort mehr und die Wiener gewannen 30:25. Auswirkungen in der Tabelle hatte es aber keine mehr , denn damit beendeten die Korneuburger die Abstiegsrunde Süd/Ost – wie erhofft – auf Platz eins.

Mannschaft soll weiter verjüngt werden

In der kommenden Saison soll es dann wieder in das Aufstiegs-Play-off gehen. Ziemlich sicher mit demselben Kader, einzig Aron Tomann überlegt aufzuhören. Ansonsten stellt Sektionsleiter Matthias Keusch klar: „Wir wollen unsere Linie weitergehen“. Sprich, weiter einen sanften Verjüngungsprozess einzuleiten und den Talenten mehr Einsatzminuten zu geben.

So werden Jonas und Matthias Rattensperger sowie Marwin Moser, die sich in den letzten Wochen immer mehr zu Stammspielern mauserten, endgültig vollwertiger Teil des Kampfmannschaftskaders. Die Stimmung unter Neo-Coach Andreas Czech passt auch weiterhin, weshalb Keusch von einem zu erwarteten entspannten Sommer spricht.