Saisonstart der Handballerinnen: Ein Fall für Zwei

Für die Teams der WHA Meisterliga beginnt am kommenden Wochenende die neue Meisterschaftssaison. Die Damen der Union Korneuburg starten am Sonntag gegen Union St. Pölten. Die Damen des UHC Stockerau bestreiten ihr Auftaktmatch bereits am Tag zuvor gegen die BT Füchse. Höchste Zeit, bei den Vereinsverantwortlichen – dem Korneuburger sportlichen Leiter Gerald Pojmann und dem Stockerauer Vorstand Jürgen Tomek – nachzufragen, wie die Vorbereitung verlief und welche Erwartungen sie für die vor der Tür stehende Saison haben.

Was ist das Saisonziel?

Union Korneuburg: „Ziel ist in erster Linie der Klassenerhalt, da wir auch diese Saison mit einem sehr jungen Team aus fast ausschließlich Eigenbauspielerinnen antreten. Dennoch möchten wir mehr Punkte holen und den Klassenerhalt deutlicher und früher als letzte Saison schaffen.“

UHC Stockerau: „Unser Saisonziel ist das Ligafinale, also eine Top-Vier-Platzierung.“

Wie war die Vorbereitung?

Union Korneuburg: „Die Vorbereitung wurde fordernd gestaltet, es gab sowohl bei Freundschaftsspielen als auch bei in- und ausländischen Turnieren viele internationale Spiele gegen durchaus klar stärkere Gegner, aus denen sehr viel für die Meisterschaft mitgenommen werden konnte.“

UHC Stockerau: „Die Vorbereitung war gut und sehr intensiv. Der Duslo Cup in Sala war mehr oder weniger der Abschluss und hat dem Teambuilding und der Spielpraxis gedient. Die Mannschaft hat das trotz der hohen Intensität auch super gemacht, hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und große Zielstrebigkeit und Charakter gezeigt.“

Wie machen sich die Neuen?

Union Korneuburg: „Im Endeffekt haben wir nur zwei Zugänge. Sie haben sich gut ins Team integriert und sind in der Korneuburger Handballfamilie herzlich angekommen.“

UHC Stockerau: „Die Neuen haben sich eigentlich vom Fleck weg super integriert, sind super aufgenommen worden und sind voll dabei.“

Sind alle fit im Kader?

Union Korneuburg: „Die starke Vorbereitung fordert einige Spielerinnen sehr, trotzdem sind grundsätzlich alle fit.“

UHC Stockerau: „Das relativiert leider unser Saisonziel. Dominika Kodajova wird mit einem Kreuzbandriss länger ausfallen. Bei Stefanie Schalko und Viktoria Mauler wissen wir noch nicht genau, wann sie wieder spielen können. Larissa Schober hat muskuläre Probleme und Maria Lauermann wird aus privaten Gründen länger fehlen. Wir werden mit unserem Physioteam schauen, dass wir die Mädels, so schnell wie möglich wieder fit bekommen.“

Wie stark ist der Auftaktgegner?

Union Korneuburg: „Wir haben in der ersten Runde St. Pölten, die sicher nicht zu unterschätzen sind, die wir aber zum Erreichen des Saisonziels schlagen sollten.“

UHC Stockerau: „Beim ersten Spiel der Saison ist das immer schwer zu sagen. Das ist auch eine taktische Geschichte, weil es natürlich noch kein Videomaterial gibt. Wir werden uns an der Vorsaison orientieren und uns die neuen Spielerinnen anschauen. Trainermäßig weiß man ja ungefähr, wie man tickt. Es wird zum Auftakt sicher eine harte Nuss.“

Welche Spielerin könnte zur Entdeckung der Saison werden?

Union Korneuburg: „Wir haben einige sehr gute Nachwuchsspielerinnen, möchten hier aber bewusst keine namentlich herausheben, um nicht den Druck zu erhöhen.“

UHC Stockerau: „Anja Lovric. Mit ihr ist es uns gelungen, ein großes junges Talent nach Stockerau zu holen. Sie wird mehr Führungsrolle übernehmen müssen, als wir es eigentlich gedacht hätten. Sie ist sehr vielfältig und eine schlaue Spielerin und könnte die Entdeckung der Saison werden.“