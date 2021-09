KORNEUBURG - ATZGERSDORF 24:28.

Die Aufsteigerinnen standen am Samstag vor einer großen Herausforderung. Atzgersdorf, der Vizemeister der Vorsaison, war zu Gast und ging als haushoher Favorit in dieses Spiel.

Die jungen Korneuburgerinnen hielten aber von Beginn an gut mit und zwangen die körperlich überlegenen Atzgersdorferinnen mit einer guten Deckung zu Fehlwürfen und technischen Fehlern, die sie dann im Gegenzug zu schnellen Gegenstößen nutzen konnten. In Kombination mit einer guten Umsetzung der taktischen Vorgaben ihres Trainers Peter Schildhammer konnten sie sich in der ersten Halbzeit einen kleinen Vorsprung erarbeiten und gingen mit 13:11 in die Pause.

Zum Start der zweiten Halbzeit stellten die Gäste dann aber ihre Deckung um und versuchten, den Spielfluss der Korneuburgerinnen zu stoppen. Dadurch dauerten die Angriffe immer länger und führten auch seltener zum Torerfolg. Mit ihrer Erfahrung und körperlichen Überlegenheit konnten die Atzgersdorferinnen das Spiel schließlich drehen und gewannen schlussendlich mit 28:24.

„Ich bin furchtbar stolz auf meine Mannschaft, wir haben den Vizemeister an den Rand einer Niederlage gebracht. Es war wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung, die zeigt, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt“, freute sich Schildhammer. Am Dienstag (Anm.: nach Redaktionsschluss) stand mit einem Auswärtsspiel gegen Rekordmeister Hypo NÖ bereits das nächste schwierige Spiel auf dem Programm.

HYPO NÖ - STOCKERAU 30:22.

Die UHC-Damen erwischten einen guten Start und konnten zunächst mit dem Top-Favoriten auf den Titel mithalten. Die ersten elf Minuten waren knapp und Hypo führte nur mit 5:3. Die erste Zwei-Minuten-Strafe gegen Stockerau konnte der Serienmeister aber für einem Vier-Tore-Vorsprung nutzen und dominierte von da an die erste Halbzeit. Der Spielstand zur Pause war dann deutlich: 19:8.

In den zweiten 30 Minuten bot sich ein ähnliches Bild. Die Lenaustädterinnen kämpfte zwar bis zur letzten Sekunde, Hypo hatte aber die längere Bank und die Stockerauerinnen konnten nichts mehr entgegensetzen. Der Abstand wuchs in der 57. Minute auf 14 Tore, am Ende gelang es den Gästen nur mehr, Ergebniskosmetik zu betreiben.

Trainer Moshe Halperin sah die Partie wie folgt: „Wir versuchten, das Tempo von Hypo in der ersten Halbzeit zu verlangsamen, dies gelang uns leider nur für die ersten zehn Minuten des Spiels.“ Für ihn gilt es jetzt, nach vorne zu blicken: „In der kommenden Woche wartet viel Arbeit auf uns.“