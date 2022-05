So gelingt Stockerau die große Sensation

Werbung

Samstag, 18 Uhr, Sporthalle am See in Hard – im Rahmen des ÖHB-Pokal-Final-Fours der Männer findet auch das Finale der Frauen statt. Dabei will der UHC Müllner Bau Stockerau in seinem Spiel des Jahres den ganz großen Wurf schaffen und zum zweiten Mal nach 2018 den österreichischen Cup in die Höhe stemmen.

Im Gegensatz zum ersten Triumph von vier Jahren sind die Lenaustädterinnen diesmal krasser Außenseiter gegen die Übermannschaft von Hypo Niederösterreich. Dennoch wollen Coach Moshe Halperin und seine Mädels die Flinte nicht schon vorher ins Korn werfen. Worauf wird es an kommen bzw. wie kann man Hypo ärgern und wehtun? Wir haben alle Infos:

Nicht entmutigen lassen

Halperin will seine Mädels nicht auf die Statistik blicken lassen: Hypo gewann alle (!) 24 Pflichtspiele in dieser Saison, auch gegen Stockerau gab es zwei klare Meisterschafts siege (33:20 und 36:16). „Wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren, sonst haben wir schon vor Anwurf verloren“, weiß Vorstandsmitglied Jürgen Tomek.

Den Laden dichtmachen

Eine Schlüsselrolle aufseiten der Stockerauerinnen werden den beiden Torfrauen Isabella Fritz-Castro und Isabel Bernhard einnehmen. Beide sind aktuell in Topform, und wenn sie einen Top-Tag er wischen, dann könnte man Hypo so den Zahn ziehen oder zumindest gewaltig nerven. „Wir müssen zudem in der Abwehr sehr koordiniert stehen und versuchen, die Bewegungen von Hypo zu unterbrechen“, weiß Halperin.

Die Schlüsselspieler ausschalten

Eine der Schlüsselspielerinnen, auf die sich die Stockerauerinnen konzentrieren müssen, ist Johanna Schindler: eine gebürtige Korneuburgerin und Ex-Union-Spielerin, die Stimmungsmacherinnen in der Hypo-Mannschaft ist.

Das Tempo drosseln

Ein weiteres Ziel ist, Hypo kein schnelles Spiel zu erlauben, mit dem sie einfache und schnelle Tore erzielen. „Das ist eine ihrer Stärken, weil sie eine unheimlich breite Palette an Torschützinnen haben“, so Halperin. Das stimmt, wie ein Blick auf die Torjägerliste zeigt: In den Top-Ten findet sich keine einzige (!) Hypo-Akteurin, weil so viele unterschiedliche Spielerinnen treffen.

Selbst aktiv werden

„Im Angriff müssen wir das Tempo des Spiels kontrollieren und unsere Agilität gut aus nutzen“, gibt Halperin die Marschroute vor. Solange es die Weinviertlerinnen schaffen, das Spiel durchgehend knapp zu halten, und kaum technische Fehler machen, werden auch die Chancen, zu gewinnen und die Sensation zu schaffen, am Leben erhalten.