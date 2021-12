Spannender Vierkampf um Platz unter Top-4

Fünf Runden vor Ende des Grunddurchgangs wird das Play-off-Bild immer klarer. Denn nach der letzten Runde des Jahres 2021 scheint sich ein Vierkampf um einen Platz unter den besten vier Teams abzuzeichnen, wenn man davon ausgeht, das Tabellenführer und Top-Favorit SU Leoben auf der Zielgeraden keinen kompletten Einbruch erleidet.

Mittendrin statt nur dabei sind auch die Herren der Union APG Korneuburg, die am Samstag im Derby auswärts gegen den UHC Tulln einen verdienten und relativ ungefährdeten 32:28-Auswärtssieg feierten. Damit liegen die Bezirkshauptstädter auf Rang zwei und kämpfen jetzt mit „Erzrivale“ UHC Hollabrunn, WAT Atzgersdorf und HIB Graz um die drei restlichen Tickets für das obere Play-off. „Ich würde sagen, wir liegen voll im Plan“, resümiert Matthias Keusch, der Korneuburger Sektionsleiter.

Sechs (!) von zwölf Minuten in Unterzahl

Zum Match: In einer ausgeglichenen Anfangsphase, die von wenigen Toren geprägt war, tasteten sich beide Teams erstmal ab. Die Schiedsrichter fackelten in dieser Partie nicht lange und schickten die Spieler schnell mit zwei Minuten auf die Bank, so war Korneuburg in den ersten zwölf Spielminuten bereits die halbe Zeit (!) in Unterzahl. Doch nach und nach nahmen Aron Tomann & Co. Fahrt auf und das Szepter in die Hand. Innerhalb von 15 Minuten schaffte man es, sich einen Fünf-Tore-Vorsprung zu erspielen, von „einer kleinen Vorentscheidung“ sprach auch Pressereferent Florian Hirschegger.

Schock: mit Blaulicht ins Krankenhaus

Nach Wiederanpfiff waren es dann die Gastgeber aus Tulln, die etwas besser aus der Kabine kamen. Immer wieder koamen sie auf zwei bis drei Tore heran, doch richtig drehen konnten sie das Spiel nie – auch weil es einen Schockmoment gab, nämlich das Aus von Lukas Majbik. Der Tullner verletzte sich schwer und droht lange auszufallen. Nach dem Rote-Karten-Foul von Clemens Reichenauer stand der hart zu Boden gegangene Slowake noch auf, aber Fünf Minuten später tat er es nicht mehr. Majbik kam unglücklich auf, verdrehte sich das rechte Knie und musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Union-Jungs rund um Sebastian Bachofner zogen dann wieder das Tempo an, gingen mit plus vier in Führung und spielten den Sieg sicher nach Hause.

Jetzt wartet die lange Pause wegen der EM, erst im Februar geht die Meisterschaft weiter – Zeit genug, um kleine Blessuren auszukurieren und im Training an Kraft und Ausdauer zu feilen.