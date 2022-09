Stockerau gewann Auftaktderby gegen Tulln

Werbung

Schauplatz Stockerau

„Ich habe es so genossen, es war einfach nur cool“, geriet Ines Rein nach den 60 Minuten gegen Aufsteiger Tulln ins Schwärmen. Die 28-jährige Torjägerin ist nach ihrer Schulter-OP im Frühjahr endlich wieder zurück auf dem Feld der Ehre und war beim Saisonauftakt ihres UHC Müllner Bau Stockerau am Sonntagabend prompt beste Torschützin.

Beim 24:21-Heimerfolg kamen die Mädels von Coach Moshe Halperin aber nur schwer in die Gänge. Erst Mitte der zweiten Halbzeit, rund um Minute 45, verschafften sich die Gastgeberinnen erstmals einen klareren Vorsprung und lagen mit 18:14 vorne – danach war der Bann gebrochen.

„Das erste Spiel ist immer schwierig, aber ich finde, wir haben es dann ganz gut gelöst“, so Rein, die am linken Flügel spielte und auch wieder Siebenmeter werfen durfte – eine ihrer Stärken. Hat sie eigentlich noch Schmerzen? „Natürlich spüre ich es noch und es wird dauern, bis alles wieder bei 100 Prozent ist, aber ich bin guter Dinge, dass sich das im Laufe der Herbstsaison ändern wird.“

Schauplatz Korneuburg

Gleich zum Auftakt bekamen es Korneuburgs Damen mit einem starken Gegner zu tun: Es ging in die Südstadt, wo man auf Rekordmeister Hypo Niederösterreich traf. Der Gastgeber erarbeitete sich schnell einen Vier-Tore-Vorsprung, konnten sich allerdings aufgrund der guten Korneuburger Deckung lange nicht entscheidend absetzen. Gegen Ende der ersten Halbzeit brachten die Favoritinnen dann aber ihre Dominanz besser zum Ausdruck und führten 15:8.

Durch eine stabile Abwehr und eine Reduktion der technischen Fehler ließen sich die Korneuburgerinnen in der zweiten Halbzeit aber nicht abschütteln und konnten diese sogar für sich entscheiden. „Das ist natürlich das Sahnehäubchen gewesen“, freute sich Trainer Peter Schildhammer über den gelungenen Auftritt.

So verloren sie am Ende zwar dennoch knapp mit 21:26, Schildhammer meinte aber reflektierend: „Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns als Einheit präsentiert haben. Wir haben sehr diszipliniert gespielt und in der zweiten Hälfte dann auch die Anfangsnervosität abgelegt.“