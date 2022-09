Stockerau setzt vollste Konzentration auf Lissabon

Werbung

Schauplatz Stockerau

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der HC Sparkasse BW Feldkirch und UHC Müllner Bau Stockerau im Schlagerspiel der Runde nur zu Beginn.

Dann übernahmen die Gastgeberinnen angeführt von Neuzugang Beate Scheffknecht (Anm.: starke zehn Tore) das Kommando. Im Duell der bis dahin noch ungeschlagenen Teams baute Feldkirch die Führung vorerst auf bis zu sieben Tore aus. Nach der Halbzeit (18:13) kam die Truppe um Stockerau-Kapitänin Sandra Hart, die sieben Tore warf, noch einmal auf drei Treffer heran. Aber die Festung Reichenfeldhalle hielt. Feldkirch feierte einen klaren 33:25-Heimerfolg und fügte Stockerau die erste Saisonniederlage zu. „Da war leider mehr drinnen“, seufzte UHC-Vorstandsmitglied und Co-Trainer Jürgen Tomek.

Am Wochenende sind die Stockerauerinnen spielfrei, ehe es am 7. Oktober zum Europapokal nach Lissabon geht. Dort werden am Samstag und Sonntag Hin- und Rückspiel ausgetragen. Warum kein Heimspiel? „Wir haben eine Einigung mit Lissabon erzielt, weil die Reisestrapazen enorm sind. Und finanziell steigen wir auch gut aus“, so Tomek.

Schauplatz Korneuburg

Korneuburgs Handball-Damen standen auch im vierten Saisonspiel vor einer schwierigen Aufgabe. Sie traten am Sonntag auswärts gegen die in der Vorsaison viertplatzierten BT Füchse an, wobei einige kurzfristige Ausfälle die Ausgangslage nicht einfacher machten. Dementsprechend entwickelte sich dann auch der Spielbeginn. Bereits nach zwölf Minuten führten die Steirerinnen mit sieben Toren Vorsprung.

„Wir waren sehr zum Improvisieren gezwungen. Unsere Laufwege waren dann teilweise nicht so flüssig gespielt wie normalerweise“, analysierte Trainer Peter Schildhammer. Zur Pause stand es daher bereits 9:17 aus Korneuburger Sicht.

Die zweite Hälfte verlief für Schildhammers Truppe dann aber deutlich besser. Mit guter Deckung und schnellem Umschaltspiel entwickelte sich eine flotte und ausgeglichene Partie und es gelang den Korneuburgerinnen mehrmals, den Rückstand zu verkürzen. Durch die schwindende Kraft und Konzentration der ersatzgeschwächten Mannschaft am Ende der Partie konnten die Gastgeberinnen den Vorsprung halten. „Da haben wir gezeigt, dass wir Handball spielen können“, resümiert Schildhammer.