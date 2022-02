Stockerauer Damen lösten Halbfinalticket

Die Ausgangslage war klar für den UHC Müllner Bau Stockerau: Nach zwei Siegen gegen Graz in der Meisterschaft sollte im Cup der dritte folgen, um ins Halbfinale einzuziehen. Nach längerer Zeit konnte Coach Moshe Halperin wieder auf eine volle Bank zurück greifen, und das sollte sich auch bemerkbar machen: Seine Mannschaft startete konzentriert in diese Partie, führte ab der dritten Minute und baute ihren Vorsprung bis zur Pausensirene kontinuierlich aus (Anm.: Halbzeitstand 18:13).

In der zweiten Halbzeit wollten es die Lenaustädterinnen nicht mehr spannend machen. Anfangs wurde der Vorsprung noch verwaltet, ehe ab der 40. Minute ein 4:0-Lauf die endgültige Vorentscheidung brachte. Zwischenzeitlich betrug die Führung sogar bis zu zehn Tore. Erst am Ende konnten die Gäste noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben.

UHC-Schockmoment: Lauermann verletzt out

Der Wermutstropfen dieser tollen Stockerauer Teamleistung war die Verletzung von Shooting-Star Maria Lauermann: Ihr wurde auf den Fuß gestiegen, sie knickte um, riss sich zwei Bänder und muss jetzt sechs Wochen lang eine Schiene tragen. Trainer Halperin analysierte danach trotzdem positiv: „In der ersten Halbzeit waren wir in Verteidigung etwas zu löchrig, sonst wäre die Pausenführung womöglich noch höher ausgefallen. Aber letztendlich war es hochverdient.“ Der Gegner unter den besten Vier wird erst ausgelost, da zwei Viertelfinalpartien noch ausständig sind.

Weiter geht es nun in der Meisterschaft mit einem Vier-Punkte-Spiel in Feldkirch. Will man im Kampf um Platz vier dranbleiben, muss ein Sieg her.