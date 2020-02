Robert Simperler Auf eine gute Leistung von Dominika Kodajova wird es ankommen.

Am Ende war es der erwartet schwere Kampf für den Meister WAT Atzgersdorf, denn der UHC Müllner Bau Stockerau hielt mit allen Mitteln dagegen und verlor dieses Meisterschaftsschlagerspiel erst in der Schlussphase. Die Chance zur Revanche gibt es bereits am kommenden Samstag (19 Uhr), wenn Atzgersdorf zum Cup-Halbfinale in die Alte Au kommt.

Wolfgang Kaindl, der sportliche Leiter, schätzt die Ausgangslage wie folgt ein: „Natürlich bleibt die Favoritenrolle bei den Wienerinnen. Aber unser Team hat gezeigt, dass eigentlich viel möglich ist, wenn man als Mannschaft auftritt.“

„Man merkt die Arbeit an dem neuen Team“

Im Gegensatz zum ersten WHA-Spiel im Oktober war das Kräfteverhältnis deutlicher ausgeglichener – für Kaindl aus einem ganz bestimmten Grund: „Man merkt die Arbeit an dem neuen Team, die Früchte trägt, und dass endlich Ruhe und Konsequenz in der sportlichen Betreuung eingekehrt ist.“

Simperler Sophie Novak (im Bild) fällt aus.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Sophie Novak zog sich nach einem bösen Foul einen Hand- und Fingerbruch zu, sie wird den Stockerauerinnen in den nächsten Wochen fehlen. Auch im Spiel selbst gilt es einige offene Baustellen zu schließen:

1) Zu oft wurden klare Chancen nicht genutzt und oft sogar leichtfertig vergeben. „Nach dem Ende hatten wir das Gefühl, dass eigentlich viel mehr als diese knappe Niederlage möglich gewesen wäre“, meinte auch Trainer Karsten Schneider mit einem Seufzer.

2) Fehlende Organisation und zu viele technische Fehler ermöglichten der Heimmannschaft durch ihre schnellen Gegenangriffe viel zu leichte Treffer. „Gegen Atzgersdorf ist das ein abso lutes No-Go“, weiß Schneider.

3) Mangelnde Routine führte dazu, dass sich die jungen UHC-Mädels immer wieder selbst um die Früchte ihrer harten Arbeit brachten. „Wir dürfen auf keinen Fall in Hektik verfallen“, so Schneider.