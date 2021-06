Doppelten Grund zur Freude hatte man beim UHC Stockerau in der Vorwoche. Zum einen überzeugte die zweite Nachwuchsmannschaft beim „Final Four“ um den österreichischen Meistertitel und zum anderen gab es den ersten bekannten Neuzugang für die WHA-Damen:

Nachwuchs

Auch die jüngere Mannschaft, die Unter-14 der Spielgemeinschaft Korneuburg/Stockerau, konnte sich heuer für das „Final Four“ um den österreichischen Meistertitel qualifizieren. Dieses fand am Samstag in Graz statt, zwei Teambusse brachten eine stattliche Weinviertler Abordnung in die steirische Landeshauptstadt. Im ersten Spiel, dem Semifinale, konnte man dem Vorjahressieger HC Fivers Margareten lange Paroli bieten, verlor am Ende aber ohne den verletzten Spielmacher Andreas Kreutzwiesner 22:29.

Im anschließenden Spiel um Platz drei traf man auf den Erzrivalen der SG Krems/Langenlois. Das Trainerteam Florian Hirschegger und Jürgen Tomek jubelte mit den Burschen dank einer starken Abwehr und einer wahnsinnigen Tormannleistung über einen 20:18-Sieg. „Das war die perfekte Revanche für die zwei Niederlagen in der laufenden Saison. Eine Top-Leistung“, strahlte Hirschegger.

WHA

Der erste Neuzugang in der Lenaustadt steht fest: Cornelia Hiesinger wird dem UHC Müllner Bau Stockerau kommende Saison am rechten Flügel zur Verfügung stehen. Die 23-Jährige kommt von MGA Fivers, sie ist gebürtige Korneuburgerin und Linkshänderin.

Herzlich willkommen in Stockerau: Cornelia Hiesinger mit Coach Moshe Halperin (r.) und Vorstand Christian Freimbacher (l.). UHC, UHC

Zusätzlich wird Hiesinger im Trainerteam bei der weiblichen Jugend des UHC mitarbeiten, um den guten Nachwuchs an die WHA-Reife heranzuführen. Sie freut sich schon auf ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich, in dieser tollen Mannschaft spielen zu dürfen und hoffe, dass ich mich auch weiterentwickeln kann.“