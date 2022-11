Stockerau kürte sich zum Bezirks-Champion

Werbung

Am Samstag war es wieder so weit: Das erste WHA-Bezirksderby der diesjährigen Meisterschaftssaison stand auf dem Programm. Dabei wollten die Korneuburgerinnen in ihrer Heimhalle den Schwung aus dem Auswärtssieg gegen die roomz JAGS WV in der vergangenen Woche mitnehmen. Stockerau wollte nach einer aufgrund von Krankheiten und Verletzungen schwierigen Phase den ersten Sieg seit über zwei Monaten einfahren.

Die Wichtigkeit der Partie war in der Anfangsphase vor allem an der Nervosität beider Seiten zu erkennen. Einige technische Fehler der erfahrenen Stockerauerinnen sowie die gute Deckungsarbeit auf Korneuburger Seite bescherten den Gastgeberinnen in der zwölften Spielminute eine durchaus überraschende 7:3-Führung. „Da haben wir wirklich überragend Handball gespielt“, meinte Korneuburgs Trainer Peter Schildhammer.

Danach fanden die favorisierten UHC-Damen aber zu ihrem Spiel. „Uns sind viele tolle Aktionen im Angriff gelungen und wir sind eine starke Deckung gestanden“, erklärte Stockeraus Kapitänin Sandra Hart. Sie glich nur sechs Minuten später durch einen Siebenmeter aus, Stockerau drehte die Partie und führte zur Pause mit 16:12.

Auch der Start in die zweite Halbzeit gelang den Stockerauerinnen besser. Einige technische Fehler der jungen Korneuburger Mannschaft nutzten sie für schnelle Gegenstöße. Dadurch bauten sie ihre Führung Tor um Tor aus, die Versuche der Korneuburgerinnen, dagegenzuhalten, trugen nur phasenweise Früchte. Zehn Minuten vor Schluss betrug der Vorsprung daher schon elf Tore. Zwar konnte Korneuburg in der Schlussphase noch einige Zwei-Minuten-Strafen auf Stockerauer Seite nutzen und den Rückstand verkürzen, am Ende ging der Sieg im Bezirksderby aber mit 36:29 klar an die UHC-Damen. „Schlussendlich hat einfach die routinierte Mannschaft gewonnen“, fasste Schildhammer zusammen.

„Wir sind unglaublich erleichtert, die zwei Punkte aus Korneuburg mitgenommen zu haben“, fiel den Stockerauerinnen rund um Hart nach ihrem ersten Sieg seit Mitte September ein Stein vom Herzen.