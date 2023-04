Stockeraus Damen hatten im Handball-Bezirksderby die Nase vorne

Werbung

Am Sonntag fand in der Stockerauer Sporthalle „Alte Au“ das WHA-Bezirksderby zwischen Stockerau und Korneuburg statt. Dabei gelang den favorisierten Stockerauerinnen ein fulminanter Start, sie zogen in den ersten Minuten mit 6:0 davon. Erst nach sechs Minuten gelang Korneuburg der erste Treffer.

Zwar fanden die Korneuburgerinnen allmählich besser ins Spiel, konnten den Abstand aber nie entscheidend verringern. Zur Halbzeit stand es daher bereits 23:16 für die Damen des UHC Stockerau.

Der Start in die zweite Spielhälfte verlief schließlich ausgeglichen, Stockerau hielt den Vorsprung konstant. Ab der 40. Minute wendete sich dann aber das Blatt zugunsten der Korneuburgerinnen. Sie verringerten ihren Rückstand kontinuierlich und erzielten knapp neun Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zum 28:29.

Der Ausgleich gelang aber nie, Stockerau setzte sich in einer hektischen Schlussphase noch einmal ab und gewann am Ende mit 37:34. UHC-Trainer Moshe Halperin meinte danach: „In der ersten Halbzeit haben wir im Angriff sehr gut gespielt, aber zu viele Gegentore kassiert. In der zweiten Hälfte brachte uns Korneuburg mit der siebten Feldspielerin unter Druck und am Ende wurde es noch einmal eng“.