Korneuburger Handballnachwuchs absolvierte Trainingslager

Erstmals fanden heuer zwei Trainingslager für die Jugend der union heinekingmedia Korneuburg parallel statt – die Älteren verbrachten eine Woche im JUFA Gnas, während die Jüngsten am Freiplatz und in der Halle von Korneuburg sportlich unterwegs waren.

In Gnas herrschten perfekte Bedingungen für eine intensive Trainingswoche. Eine „echte“ Handballhalle, die den Weinviertlern uneingeschränkt zur Verfügung stand, ein Hallenbad zum Relaxen, eine großzügige Außenanlage mit Spielplatz und Wiese und eine stete Brise guter Landluft vom benachbarten Bauernhof . Dank des dichten Programms kam nie Langeweile auf und es fanden sogar Trainingsspiele gegen Mannschaften aus Leoben und Graz statt. „Die medizinische Abteilung war zwar immer wieder gefragt, glücklicherweise handelte es sich aber lediglich um kleinere Blessuren und Verletzungen, die vor Ort gut behandelt werden konnten“, resümierte Pressereferentin Anna Wiesauer.

Die Jüngsten wiederum waren während der Trainingstage in Korneuburg voll gefordert. Vormittags und nachmittags wurde in der Halle oder am Freiplatz bei durchwegs angenehmem Wetter trainiert und zu Mittag waren die Handballtalente zu Gast bei verschiedenen Lokalen in Korneuburg und genossen heimische und internationale Küche. Ein schöner Ausflug zu der Greifvogelschau auf der Burg Kreuzenstein rundete das Programm ab.

So wurden in dieser Woche fast 60 Mädchen an zwei verschiedenen Orten trainiert und betreut – „eine herausfordernde Aufgabe für den Verein und das Trainerteam, die aber Dank der vorbildlichen Einstellung und der Disziplin der Spielerinnen gemeistert werden konnte“, lobte Wiesauer