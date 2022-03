Union Korneuburg: Erster „Matchball“ wurde vergeben

„Wir schaffen es nicht, aufgelegte Elfmeter zu verwandeln, sondern brauchen das Drama in der Nachspielzeit“, flüchtete sich Korneuburgs Sektionsleiter Matthias Keusch in Galgenhumor – und zog einen Vergleich mit dem Fußball nach der knappen (und bitteren) 29:30-Heimniederlage seiner Mannen gegen Graz.

Damit wurde das anvisierte Ticket für das Obere Play-off der Bundesliga noch immer nicht gelöst, auch wenn es schon mit dem Teufel zugehen müsste, sollten es die Korneuburger nicht schaffen. „Aber wir wären auch selbst schuld, wenn wir aus den letzen drei Spielen keinen Punkt machen. Dann hätten wir es nicht verdient“, stellt Keusch klar. Die nächste Chance hat man kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Langenlois gegen den Aufsteiger SG Krems/Lan genlois.

Zum Spiel: Die Union startete stark in die Partie, konnte schnell auf 3:0 davonziehen und den gegnerischen Trainer zu einem frühen Time-out zwingen. Danach fanden die Gäste aus Graz besser ins Spiel und konnten wieder aus gleichen. Fortan war es der Gastgeber, der einen knappen Vorsprung lange sicher verwaltet. Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Steirer aber wieder näher heran und konnten den Spielstand zwischenzeitlich sogar drehen. Mit einem gerechten 15:15 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang erwischten die Männer aus Korneuburg erneut den besseren Start. In der 38. Minute stand es 21:18 für Kapitän Julian Schafler und Co., doch die Grazer ließen sich einfach nicht abschütteln. Sie glichen aus und in der Schlussphase ging es hin und her. Die Entscheidung fiel dann in den letzten 90 Sekunden: HIB-Star Dani Gasperov schoss zu diesem Zeitpunkt seine Farben in Führung. Der letzte Angriff gehörte dann den Kor neuburgern, denen auch ein Punkt gereicht hätte, doch dieser letzte Spielzug endete mit einer Parade von Graz-Goalie Luka Simonic.