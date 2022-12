Zusammenprall ließ Halle verstummen

Werbung

Kurz vor Ende des Derbys zwischen St. Pölten und Kor neuburg in der Bundesliga ließ eine Schreck sekunde die ganze Halle in der Landeshauptstadt verstummen: Mark Hübner versuchte, einen Wurf aufs leere Tor der „Falken“ noch zu ver eiteln, und sprang aus vollem Lauf gegen die Torstange.

Erfreulicherweise konnte er nach kurzer Behandlung das Spielfeld eigenständig ver lassen. Hübner blutete zwar durch seinen Vollbart am Kinn, wurde aber mit zwei Stichen genäht und konnte am selben Abend noch zur Weihnachts feier seiner St. Pöltner zurückkehren.

„Das hat nicht gut ausge sehen“, war auch Korneuburgs Sektionsleiter Matthias Keusch geschockt. Nicht gut sieht es nach der 28:32-Auswärtspleite seiner Mannen in Sachen Oberes Play-off aus. Jetzt hat man es nicht mehr in der eigenen Hand und würde bei Punktegleichheit aufgrund des direkten Duells auch hinter die St. Pöltner zurückfallen. „Zwar ist es noch nicht vorbei, aber wir müssen uns wohl für das UPO vorbereiten“, seufzt Keusch. Denn der Spielplan Korneuburgs ist nicht leicht, alle drei Top-Teams warten noch.

Zum Spiel: Das erste Tor des Tages fiel für Korneuburg, dies sollte aber im späteren Spielverlauf der einzige Rückstand sein, dem die St. Pöltner hinterherlaufen mussten. Von da an nahmen die Landeshauptstädter das Spiel in die Hand. In der 13. Minute sorgte ein Schlag ins Gesicht des St. Pöltners Johannes Rudolf auch noch für eine Rote Karte für Union-Kapitän Julian Schafler. So kam es, dass zu Beginn der zweiten Hälfte ein starker Hübner – laut Keusch „ein rotes Tuch für uns“, weil er gegen Korneuburg immer besonders großartig hält – im Tor kaum zu bezwingen war und eine starke Offensive St. Pölten klar in Führung gehen ließ.

Positiv war der Kampfgeist der Korneuburger

Nach diesem zwischenzeitlichen Hoch schlich sich jedoch ein Tief bei den St. Pöltnern ein: Viele Fehler im Angriff und Paraden von Korneuburgs Goalie Lukas Maislinger ließen die Weinviertler wieder eine Chance wittern. St. Pölten verwaltete den Vorsprung aber, näher als auf zwei Tore ließ man den Gegner nicht mehr herankommen.