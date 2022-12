Zweiter Sieg in Serie macht Korneuburg Lust auf mehr

Werbung

Die Herren der Union Spar kasse Korneuburg sind wieder auf Schlagdistanz auf den an visierten Top-Vier Platz in der Tabelle, der die Qualifikation für das Obere Play-off bedeutet. Denn am vergangenen Samstagabend wurden die Fivers Margareten II aus Wien souverän mit 28:18 abgefertigt. Damit liegt man als Fünfter nur mehr einen Zähler hinter St. Pölten.

Gleich von Beginn weg gaben die Bezirkshauptstädter in der gut gefüllten Franz Guggenberger-Sporthalle den Ton an, die jungen Fivers schaffen es zwar, einige Zeit dran zu bleiben, nach 20 Minuten stand es noch 8:6, doch ab diesem Moment zogen die Unionerjungs davon. Gestützt auf einer starken Deckung stand es nach 25 Minuten schon 12:6, zur Pause gar 15:6.

Vorbildlich! Die Erste unterstützte die 1b-Truppe

Auch nach dem Seitenwechsel verändert sich nicht viel, auf beiden Seiten fielen viele Tore. „Für die Fans war es lässig, auf beiden Seiten sah man bis zum Ende einige sehenswerte Treffer und tolle Paraden“, resümierte Pressereferent Florian Hirschegger.

Wie groß der Zusammenhalt im Verein ist, bewies übrigens folgende Aktion danach: Nach der Partie fanden sich dann noch einige Fans sowie die Spieler der Kampfmannschaft auf der Tribüne ein, um die 1b lautstark, beim Duell um die Tabellenführung der 2. Landesliga, anzufeuern. In einer tobenden Halle konnten die „alten Herren“, welche sportlich jedoch beeindruckend jung geblieben sind, einen starken 30:25 Sieg gegen Eggenburg einfahren. Angesichts des kleinen Kaders eine umso stärker anzusehende Leistung“, lobte Hirschegger.

In der Meisterschaft ist Korneuburg am Wochenende spielfrei, im ÖHB-Pokal geht es am kommenden Dienstag, den 13. Dezember, zu Hause gegen WAT Fünfhaus weiter.