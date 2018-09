Nachdem der Bockfließer Thomas Handlos seinen Rückzug vom klassischen Rallyerennsport bekannt gegeben hat, begann auf dem Wachauring in Melk ein neuer Abschnitt. Der 39-Jährige nahm mit einem Peugeot 106 ATI am Rallyecross-Staatsmeisterschaftslauf in der Klasse „National 1600 Ccm“ teil. „Nach 35 Jahren an der Zuschauerabsperrung“, wie Handlos grinsend erzählt.

Der Auftakt verlief auch vielversprechend: Von Beginn an konnten Handlos und Partner Alexander Schiessling mit Top-Ten-Runden zeiten aufzeigen. Allerdings machte ihnen der Motor einen Strich durch die Rechnung: „Mit den Punkten aus den beiden Vorläufen wären wir fix im Semifinale gestanden, wir mussten aber aufgrund des Defekts leider w.o. geben“, seufzte Handlos.

| privat

Aber ans Aufgeben dachte noch niemand. Das Team hatte noch einen Citroën Saxo in petto, welcher noch am Abend geholt und bis ein Uhr nachts rennfertig gemacht wurde. So konnte der Weinviertler tags darauf wieder an den Start gehen, und „das Fahrgefühl war auf Anhieb perfekt“, schwärmte Handlos, der sofort vorne mitfuhr und locker ins Halbfinale kam. Dort war allerdings Endstation wegen eines – erraten – tech nischen Defekts. Diesmal brach die Antriebswelle.

Dennoch waren Handlos und Co. zufrieden: „Ein Halbfinale war das Ziel, theoretisch wären es sogar zwei gewesen. Das Team hat einen Mega-Job gemacht und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.“ Und zwar so viel, dass es noch heuer weitergeht, und zwar auf dem Nordring in Fuglau (Bezirk Horn), wo am 23. September das Rally- und Autocross-Finale der österreichischen Meisterschaften fortgesetzt wird. „Dort ist vielleicht sogar schon ein Finaleinzug möglich.“

Ganz generell bereut er den Umstieg nicht: „Es war immer schon ein Traum von mir, diesen Bewerb in Angriff zu nehmen, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht. Rennaction pur halt.“