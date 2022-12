Drei Schwestern für ein Halleluja

Werbung

Sportlich, sportlicher, Rosifka-Schwestern – so lassen sich Nia, Coralie und Malou Rosifka aus Karnabrunn beschreiben, die ja zu den größten Talenten des Landes in der Sportakrobatik und dem Cheerleading zählen (Anm.: die NÖN berichtete ). Jetzt bewiesen sie auch im Laufen ihre sportliche Vielseitigkeit und waren maßgeblich an einem der größten Erfolge ihrer Schule, der MS Harmannsdorf, beteiligt. Und das kam so:

Zunächst fanden die NÖ-Landesmeisterschaften im Crosslauf der Schulen in Wiener Neustadt statt. In einem riesigen Starterfeld aus 120 Mädchen der 3. und 4. Klassen holen sich die beiden Harmannsdorfer Schülerinnen Nia und Coralie Rosifka den ersten und zweiten Platz, gewannen auch den Teambewerb (Anm.: mit Hannah Zehetner, Leonie Zwieb und Johanna Hofbauer). Mit diesen zwei Landesmeistertiteln lösten die Harmannsdorfer auch das Ticket für die Bundesmeisterschaft in Salzburg.

Auch bei den jüngeren Mädchen holt die MS Harmannsdorf mit Lara Kubista, Nina Holnsteiner, Viktoria Holzer, Lena Filipczak und Malou Rosifka einen tollen dritten Platz im Teambewerb. Malou gelang dann noch der ganz große Wurf, sie wurde Landesmeisterin im Einzelbewerb.

Ausnahmesportler als Vorbilder und Motivatoren

Mitte November ging es dann in Salzburg weiter. Dort lernten die Weinviertler Mädels zunächst Top-Sportler wie Hans- Peter und Manuel Innerhofer sowie den Ausnahmeathleten Tom Geierspichler kennen – und konnten im Vorfeld auch den Kreativbewerb für das coolste Teamfoto gewinnen. Ein weiteres Highlight ist der Besuch im Salzbergwerk mit den 270 anderen SchülerInnen aus ganz Österreich.

Sportlich ging es dann gegen die Landesmeisterinnen der anderen acht Bundesländer bei diesen School Olympics. Die tollen Einzelplatzierungen: Nia Rosifka wurde Dritte, Coralie Vierte und Malou Zehnte. Leonie Zwieb (Platz 28) und Hannah Zehetner (37) komplettierten den starken Auftritt, der danach zu noch größerer Freude führte: Die Harmannsdorfer gewannen die Teamwertung und sind österr. Schülermeister.