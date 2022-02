Super-Mario zu stark! Game Over für Korneuburg im Derby

Knapp 25 mehr oder weniger junge Männer tummelten sich am Samstagabend in der Franz-Guggenberger-Sporthalle auf dem Spielfeld, aber im Mittelpunkt stand ein alter Mann: Mario Dubovecak. Der 47-jährige „Methusalem“ im Tor des UHC Hollabrunn drückte dem Derby gegen die Union Korneuburg seinen Stempel auf und war maßgeblich für die bittere Heimniederlage verantwortlich. Mit zahlreichen Glanzparaden zog er den Kor neuburgern den Nerv.

Volle Tribünen sorgten für Begeisterung

Dabei standen die Vorzeichen gut, die Unionerjungs gingen als Favorit in das Spiel und wurden von vielen Fans auf den (endlich wieder) vollen Tribünen angefeuert. „Das hat so gefehlt“, war auch Sektionsleiter Matthias Keusch begeistert. Einzig die Tatsache, dass Lenny Schafler fehlte, sorgte für ein wenig Kopfzerbrechen.

Von Beginn weg war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Toren. Zum einen, weil beide Angriffsreihen noch nicht gut eingestellt waren, zum anderen war neben Dubovecak auch Korneuburgs Goalie Thomas Spörk gut aufgelegt. Nach 15 Minuten erhöht Hollabrunns „Scharfschütze“ Kristof Gal erstmals auf Plus zwei. Ab diesem Zeitpunkt gerieten die Gäste in der restlichen Spielzeit nicht mehr ins Hintertreffen. Ein weiterer Verlust für die Heimmannschaft war dann die Rote Karte gegen Kapitän Julian Schafler – er musste nach einem Foul das Spiel verlassen. Mit einem torarmen 9:11 aus Sicht Korneuburgs ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang konnte Korneuburg zwar früh ausgleichen, das Spiel zu drehen schafften sie aber nicht. Auch personelle Veränder ungen von Coach Alexander Luzyanin und ein weiterhin gut aufgelegter Spörk konnten nicht mehr die Wende bringen, zu abgeklärt agierte der Gast aus dem Norden. Zudem war Dubovecak für Patrick Dietrich und Co. weiter nicht zu bezwingen, womit die Derbypleite feststand.

Kampf ums Obere Play-off spitzt sich zu

Damit wurden die Korneuburger auch in der Tabelle von Hollabrunn überholt, sind jetzt Dritter und müssen wieder um einen Platz im Oberen Play-off bangen. Wobei das vielleicht das falsche Wort ist: „Wir haben es einfach nur verabsäumt, unsere Nerven zu beruhigen. In der eigenen Hand haben wir es immer noch“, weiß Keusch. Stimmt, ein Sieg aus den letzten vier Spielen sollte reichen ...