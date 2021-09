Am Sonntag fand in Hollabrunn nach einjähriger corona-bedingter Pause wieder der „4KellergassenLauf“ statt. 450 Läufer, darunter auch 240 Kinder, traten dabei bei optimalen Bedingungen in Bewerben über zehn, fünf und drei Kilometer sowie 1.200 und 600 Meter an.

Möglich machte die Veranstaltung ein äußerst umfangreiches Covid-19-Konzept mit Zutrittskontrollen. „Alle Läufer und auch die Zuschauer waren sehr diszipliniert“, freute sich Eva Tröthann, die Obfrau des Hollabrunner Lauftreffs, der stark an der Organisation der Veranstaltung beteiligt gewesen war. „Eigentlich ist alles perfekt verlaufen. Wir wollten zeigen, dass es auch mit Corona funktioniert, so eine Veranstaltung durchzuführen.“

Außerdem wurde das gesamte Programm aus Sicherheitsgründen ins Freie verlegt. „Natürlich hat da das Wetter auch gut mitgespielt. Es war eine gute und richtige Entscheidung und hat auch davor, dazwischen und danach für eine sehr gute Stimmung gesorgt“, fasste auch Sportstadtrat Kornelius Schneider zusammen.

Anmeldestopp, weil Interesse so groß war

Da aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 450 Läufer teilnehmen durften, das Interesse aber sehr groß war, musste kurzerhand sogar ein Anmeldestopp verhängt werden. Das gute Laufwetter, die guten Bedingungen auf der Strecke sowie die gute Stimmung unter den Athleten und Zuschauer sorgten auch aus sportlicher Sicht für gute Leistungen. Im Hauptbewerb über zehn Kilometer konnte sich Thomas Weiß vom SC Zwickl Zwettl mit einer Zeit von 39:46,0 Minuten durchsetzen. Bei den Damen gewann Katharina Radakovics in der „Königsdisziplin“.

Im Bewerb über 5 km setzte sich der Stockerauer Thomas Cemerka vor dem 16-jährigen Hollabrunner Fabian Hauser, der die U18-Wertung für sich entschied, durch. Bei den Damen gewann Magdalena Fürst vor den Hollabrunner innen Katharina Petricek und Birgit Hogl.