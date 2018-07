Riesenjubel in Rot-Weiß-Rot: Österreich gewann am Samstag auch Spiel zwei der Play-off- Serie gegen Litauen in Wiener Neustadt und qualifizierte sich damit für die Baseball-EM 2019 in Deutschland. Erstmals in der Geschichte des Baseballs schaffte die heimische Nationalmannschaft den Aufstieg in den A-Pool aus eigener Kraft.

Unter den 890 Zuschauern beim 25:3-Erfolg am Wiener Neustädter „Ducksfield“ war auch eine große Abordnung der Stock erauer Cubs um Präsident Wolfgang Talir und die Spieler Michael Schneider, Martin Proksch und Marc Seidl. Sie drückten Cubs-Spieler Alex Seidl die Daumen, der allerdings nicht zum Einsatz kam, denn er wäre erst als Pitcher in einem möglichen dritten Spiel am Sonntag vorgesehen gewesen. „Noch nie war ich so froh, dass ich nicht zum Einsatz gekommen bin“, grinste Seidl nach dem Sieg. „Aber egal, wir haben endlich den Aufstieg geschafft!“

Da nämlich aufgrund der österreichischen Dominanz und der zwei Siege vorzeitig die Qualifikation in der Best-of-three- Serie gelang, musste kein drittes Spiel mehr ausgetragen werden. Dafür hatten mit Dominik Talir, Moritz und Samuel Hackl drei Ex-Spieler der Cubs großen Anteil an den klaren Erfolgen. Seidl war danach sichtlich gerührt: „Ein Traum ist endlich in Er füllung gegangen. Das öster reichische Nationalteam hat für diesen Moment Jahrzehnte gekämpft und daher sind die Emotionen und Glücksgefühle enorm groß. Für das Team bedeutet das zukünftig Baseball auf einem höheren Niveau. Wir haben es zuletzt gesehen und gemerkt, dass wir nicht mehr in den B-Pool gehören.“

Wie geht es jetzt weiter? Mit dem Sieg in der Play-off-Series hat sich Österreich fix für die 2019 stattfindenden A-Gruppen-EM in Deutschland mit zwölf Nationen qualifiziert. Das vorrang igste Ziel wird der Klassenerhalt sein. Sollte Team Aus-tria gar einen Platz unter den ersten fünf Nationen erreichen, dann geht es danach in die Olympia qualifikation für Tokio 2020.