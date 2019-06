Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr veranstalten Sandra de Witt und Thomas Bayerl in Kooperation mit Cageball.at am Samstag, 22. Juni, das 2. Stockerauer Fußball Festival im Stadion Alte Au in Stockerau. Die beiden Organisatoren über ihre Beweggründe: „Unser Motto lautet ‚Von Stockerauern für Stockerauer‘.“

Das Programm ist genauso attraktiv wie im Vorjahr. Los geht’s um 9.30 Uhr mit einem Copa-Pele-Nachwuchstraining mit Ex-Teamkicker und Rapid-Legende Michael Hatz. Der freut sich schon auf die knapp 70 Kids: „Die ganze Idee ist eine coole Sache. Außerdem macht es mir immer große Freude, das Leuchten in den Augen sportbegeisterter Kinder zu sehen.“ Hatz wird danach übrigens auch für Autogramme und Fragen zur Verfügung stehen. Von 12 bis ca. 18 Uhr wird dann das Stockerauer Betriebsfußballturnier mit 16 Mannschaften statt finden. „Wir waren heuer ziemlich schnell ausgebucht, weil es so gut angekommen ist“, freuen sich de Witt und Bayerl schon. Als Pausenshow, ungefähr um 15 Uhr, gibt es eine Gymnastic-Show der Gitti City Stockerau. Ab 18.30 Uhr folgt dann zum krönenden Abschluss ein Blitzturnier zwischen Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg, Special Needs Wölfe (SKN St. Pölten) und Admira Special Needs Team (Flyeralarm Admira Wacker Mödling). „Das war uns ein Anliegen, vor allem, weil die Behindertenhilfe 2019 ihren 40. Geburtstag feiert“, erklären de Witt und Bayerl. Abgerundet wird dieser ereignisreiche Tag von der SFF-Party ab 19 Uhr.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Angefangen bei einer Tombola über SoccerCage, SoccerDart, eine Hüpfburg und Kinderschminken bis hin zu ASKÖ-Bewegungsstationen gibt es Action für Jung und Alt. Die Einnahmen des Events kommen der Kinder- und Jugendfußballförderung bzw. der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg zugute. „Wer nicht vorbeischaut, ist selber schuld“, sind sich de Witt und Bayerl einig.