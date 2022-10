Stockerauer als bester Goalie der EM

Werbung

Das Saison-Highlight für Österreichs Unter-19-Nationalteam im Inline-Skaterhockey ging im südenglischen Bordon über die Bühne, die Europameisterschaft 2022. Das große Ziel war, eine Medaille zu holen, das verpasste die ISHA-Auswahl mit gleich sieben Stockerauer Spielern im Kader aber.

Dennoch gab es viele positive Eindrücke und große Lerneffekte bei den Spielern Paul Weinhappl, Nico Freudenschuß, Kevin Haslinger, Jonas Prerauer, Leonard Müllebner, Gleb Salnik und Nepomuk Stefsky, alle von den Stock City Oilers. Österreich nimmt seit 2006 an der EM teil und holte bisher fünf Bronzemedaillen, zuletzt 2017 dank eines Overtime-Sieges über Großbritannien. Diesmal gab es nur den vierten und letzten Platz.

Der Modus ist schnell erklärt: Die vier Teilnehmer Deutschland, Schweiz, Großbritannien und Österreich treffen in der ersten Turnierphase je zweimal aufeinander. Die zwei punktebesten Teams stehen im Finale, während die beiden Mannschaften auf den Vorrunden-Rängen drei und vier um Bronze antreten. Als große Favoriten auf den Titel gingen Deutschland und die Schweiz in das Rennen, doch am Ende waren es die Gastgeber, die das bessere Ende für sich hatten.

Die Österreicher waren stark ersatzgeschwächt und verloren ihre sieben Partien in nur 31 (!) Stunden, konnten aber dennoch immer wieder Akzente setzen. Die Ergebnisse: 2:12 und 2:4 gegen Großbritannien, 3:7 und 0:8 gegen die Schweiz sowie 1:11 und 1:8 gegen Deutschland. Im finalen Spiel um Platz drei gab es gegen die Schweizer auch in der dritten Partie nichts zu holen – 3:9.

Dennoch zog Christian Prerauer, Obmann der Stock City Oilers Stockerau und als österreichisches Delegationsmitglied vor Ort, eine positive Bilanz: „Was möglich ist, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dazu noch Eishockey und Skaterhockey kooperieren, das haben uns die Gastgeber gezeigt. Es gilt, in Zukunft daran zu arbeiten sowie den jungen Spielern Möglichkeiten zu bieten, sich weiterzuentwickeln. Zwölf der 15 Spieler sind mindestens noch ein Jahr in der U19 spielberechtigt. Das macht Lust auf mehr.“

Österreich im Durchschnitt keine 17 Jahre alt

Mit einem Durchschnittsalter von 16,6 Jahren stellte die rot-weiß-rote Auswahl das mit Abstand jüngste Team dieser EM. Vor allem ein Spieler sorgte für Aufsehen: Tormann Weinhappl, der auch zum besten Tormann dieser Europameisterschaften – und damit ins All-Star-Team – gewählt wurde. Durch seinen bärenstarken Auftritt hat er sich auch in das Herren-Nationalteam gespielt und wird, sofern dies schulisch möglich ist, auch bei der EM der allgemeinen Klasse in Duisburg Anfang November dabei sein.